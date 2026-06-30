Почему стейк получается сухим: фудблогер раскрыл секрет приготовления идеального мяса

Стейк / © Associated Press

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Стейк из свинины уже давно перестал быть блюдом, которое заказывают только в ресторанах. Сегодня его легко приготовить на собственной кухне, но результат далеко не всегда оправдывает ожидания. Самые распространённые ошибки — холодное мясо, недостаточно раскалённая сковорода или спешка после жарки.

Фудблогер Александр Огородник рассказал о секретах ресторанной кухни, которые помогут приготовить безупречный стейк дома.

Подготовка начинается ещё до сковороды

Прежде всего, мясо должно нагреться до комнатной температуры. Не стоит класть стейк на огонь сразу после того, как его достали из холодильника, иначе он прожарится неравномерно.

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Еще один важный момент — хорошо просушить поверхность бумажным полотенцем. Избыток влаги мешает образованию румяной корочки, и мясо начинает не жариться, а тушиться.

Соль и перец

По словам фудблогера, соль и перец нужно добавлять непосредственно перед жаркой. Так специи успевают сыграть свою роль, но не вытягивают из мяса лишнюю влагу ещё до того, как оно попадёт на сковороду.

Хорошо разогретая сковорода

Перед началом приготовления сковорода должна быть максимально раскаленной.

Масло следует наливать именно на сковороду, а не на мясо. Это помогает равномерно обжарить стейк и быстро сформировать аппетитную золотистую корочку.

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После того как мясо оказалось на сковороде, его не нужно переворачивать или прижимать. Именно при медленном обжаривании образуется правильная корочка.

Как долго жарить

Для стейка весом примерно 150 г и толщиной около 2,5 см Александр рекомендует следующий порядок действий:

обжарить 2 мин с одной стороны

перевернуть и готовить еще 2 мин с другой стороны

добавить сливочное масло и ещё 1 мин поливать им стейк во время жарки.

Не упускайте возможность отдохнуть

Один из самых важных советов — не разрезать мясо сразу после снятия со сковороды. Стейк обязательно должен отдохнуть 3–5 минут. За это время мясные соки равномерно распределятся внутри, а температура продолжит немного повышаться естественным образом.

Именно этот этап часто отличает домашний стейк от ресторанного.

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Самый точный ориентир — температура

Фудблогер отмечает, что время приготовления всегда зависит от толщины и веса куска. Именно поэтому лучший помощник на кухне — кулинарный термометр.

Идеально, когда температура внутри стейка составляет 63–65°C. После снятия со сковороды мясо ещё немного «доходит» во время отдыха, поэтому этот показатель считается оптимальным.

По словам Александра, именно температура, а не количество минут, является единственным по-настоящему стабильным ориентиром для любого вида стейков.

Приготовить сочный стейк дома гораздо проще, чем кажется. Достаточно соблюдать несколько профессиональных правил, а если добавить к этому кулинарный термометр, домашний стейк вполне может составить конкуренцию тому, который подают в хорошем ресторане.

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