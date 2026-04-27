Подбитая картошка по-закарпатски tiktok.com/@kudriava.food

В закарпатской кухне любят простые ингредиенты, и умеют превращать их в блюда с характером. Подбитый картофель — один из таких рецептов. Он сочетает доступные продукты, насыщенный вкус и идеальную текстуру.

Это блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для уютного обеда в выходной. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте, который легко повторить дома и почувствовать настоящий вкус Закарпатья.

Ингредиенты

картофель 800 г

колбаса копченая 250 г

грудинка копченая 150 г

запеченный карбонат 150 г

лук 2 шт.

соль

перец

паприка

Для заливки

вода 800 мл

мука 2 ст. л

сметана 4 ст. л

Приготовление

В большой сковороде обжариваем колбасу, грудинку и карбонат до румяной корочки. Это важный этап, ведь мясо должно отдать свой жир и аромат. Нарезанный лук добавляем к мясу и жарим до мягкости. После этого специи и нарезанный картофель. Заливаем водой, накрываем крышкой и тушим на медленном огне до готовности картофеля. Отдельно смешиваем воду, муку, чтобы не было комочков, и сметану. Это и есть основа кремового соуса. Вливаем заливку к картофелю, аккуратно перемешиваем и тушим еще 5-7 мин, пока соус не станет густым и нежным.

Подбитый картофель по-закарпатски — пример того, как простая кухня может быть глубокой и богатой на вкусовые оттенки. Она не о трендах, а о традиции, тепле и удовольствии, поэтому именно поэтому такие рецепты остаются с нами надолго.

