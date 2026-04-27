Подбитый картофель по-закарпатски — рецепт вкусного украинского блюда
У подбитого картофеля по-закарпатски аромат копченостей, нежный кремовый соус и он достаточно прост в приготовлении, поэтому с этим справится даже кулинарный любитель.
В закарпатской кухне любят простые ингредиенты, и умеют превращать их в блюда с характером. Подбитый картофель — один из таких рецептов. Он сочетает доступные продукты, насыщенный вкус и идеальную текстуру.
Это блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для уютного обеда в выходной. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте, который легко повторить дома и почувствовать настоящий вкус Закарпатья.
Ингредиенты
картофель 800 г
колбаса копченая 250 г
грудинка копченая 150 г
запеченный карбонат 150 г
лук 2 шт.
соль
перец
паприка
Для заливки
вода 800 мл
мука 2 ст. л
сметана 4 ст. л
Приготовление
В большой сковороде обжариваем колбасу, грудинку и карбонат до румяной корочки. Это важный этап, ведь мясо должно отдать свой жир и аромат.
Нарезанный лук добавляем к мясу и жарим до мягкости.
После этого специи и нарезанный картофель.
Заливаем водой, накрываем крышкой и тушим на медленном огне до готовности картофеля.
Отдельно смешиваем воду, муку, чтобы не было комочков, и сметану. Это и есть основа кремового соуса.
Вливаем заливку к картофелю, аккуратно перемешиваем и тушим еще 5-7 мин, пока соус не станет густым и нежным.
Подбитый картофель по-закарпатски — пример того, как простая кухня может быть глубокой и богатой на вкусовые оттенки. Она не о трендах, а о традиции, тепле и удовольствии, поэтому именно поэтому такие рецепты остаются с нами надолго.