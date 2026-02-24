Вермишель с фрикадельками в сливках / © Associated Press

Главный секрет успешного ужина для ребенка — это сочетание вкуса, цвета и интерактивности. Блюда должны быть удобными для маленьких ручек, питательными и, желательно, легко превращаться в маленькое кулинарное приключение. От макарон и вегетарианских лакомств до белковых блюд, в этой подборке каждый найдет идею, которая станет спасителем на кухне.

Макаронные рецепты

Запеканка из макарон с сосисками и сыром

Запеканка из макарон с сосисками и сыром / © Credits

Простое и сытное блюдо, которое полюбят все члены семьи. Макароны твердых сортов, пропитанные молочно-яичной заливкой, присыпанные сыром и запеченные в духовке — настоящая классика для домашнего обеда или ужина.

См. рецепт

Макароны с овощами

Макароны с овощами / © Credits

Быстрое и сочное блюдо, которое можно приготовить менее чем за 30 мин в одной сковороде. Идеальное как гарнир к мясу или рыбе, а цветные овощи делают тарелку привлекательной для маленьких гурманов.

См. рецепт

Салат с макаронами и курицей

Салат с макаронами и курицей / © Instagram

Сытный и изысканный, одновременно простой в приготовлении. Курица, свежие овощи и макароны превращаются в блюдо, которое напоминает средиземноморские каникулы на тарелке.

См. рецепт

Паста с беконом и сыром

Паста с беконом и сыром / © Credits

Очень нежная и ароматная, эта паста сочетает французскую деликатность и итальянскую душу. Приготовить ее можно за 20 мин и получите ужин.

См. рецепт

Паста с митболами в соусе

Паста с митболами в соусе / © Associated Press

Сочные фрикадельки, нежный соус и тягучий сыр — идеальный ансамбль для детей и взрослых. Это блюдо превращает будничный вечер в маленькое гастрономическое путешествие в мир итальянской кухни.

См. рецепт

Вегетарианские рецепты

Запеченные французские тосты

Запеченные французские тосты / © Instagram

Ароматные, нежные внутри и хрустящие снаружи, они готовятся без лишнего масла и подойдут в качестве завтрака или закуски. Комбинация хлеба, двух видов сыра и зелени делает блюдо аппетитным для детей и взрослых.

См. рецепт

Блины с корицей

Блины с корицей

Нежные и ароматные, они стали хитом TikTok. Идеальные для выходных с пледом и чаем, это своеобразное сочетание панкейков и булочки «синабон» в одном.

См. рецепт

Бабушкина рисовая бабка

Бабушкина рисовая бабка

Традиционная украинская запеканка, питательная и универсальная. Мягкая внутри, немного карамелизированная сверху — вкус детства, который легко повторить дома.

См. рецепт

Закуска из вафельных коржей с картофельным пюре

Закуска из вафельных лепешек с картофельным пюре с картофельным пюре / © Credits

Простое, бюджетное и сытное блюдо без мяса, которое можно подать на завтрак или перекус.

См. рецепт

Галета с томатами и карамелизированным луком

Галета с томатами и карамелизированным луком

Хрустящее тесто, нежные томаты, сладковатый лук и ароматный сыр — легкий, стильный и вкусный ужин или бранч для всей семьи.

См. рецепт

Белковые рецепты

Куриные наггетсы

Куриные наггетсы

Хрустящие снаружи, сочные внутри, с любимым соусом — домашние наггетсы нового поколения. Простой рецепт и необычайно вкусный результат.

См. рецепт

Теплый салат с курицей, кабачком, сладким перцем и помидорами

Теплый салат с курицей, кабачком, сладким перцем и помидорами / © Credits

Сочетание мяса и овощей делает блюдо ярким и питательным, а ароматная заправка добавляет вкуса и аромата.

См. рецепт

Курино-телячьи фрикадельки

Курино-телячьи фрикадельки / © Credits

Нежные, ароматные и универсальные — подходят для паст, супов или запекания. Идеальный вариант семейного ужина, и особенно понравятся детям.

См. рецепт

Рыбные шарики с сырной начинкой

Рыбные шарики с сырной начинкой / © Credits

Легкие, запеченные вместо жарки, с сюрпризом внутри — сырная сердцевина делает блюдо интересным для детей.

См. рецепт

Пита с курицей

Пита с курицей / © Credits

Быстрое, универсальное и сытное блюдо. Мягкий хлеб с кармашком для начинки легко готовится, а яркая начинка делает питу любимой для детей и взрослых.

См. рецепт

Ужин для привередливого малыша может быть веселым, вкусным и ярким. Главное — творчество, цвета и интерактивность. От макарон до белковых и вегетарианских блюд — каждый может найти свою идею, которая превратит будничный вечер в маленький гастрономический праздник.