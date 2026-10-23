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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
43
Время на прочтение
2 мин

Подчеревина в банках без автоклава: домашний рецепт нежного мяса с ароматными специями

Нежная подчеревина, аромат чеснока, лаврового листа и перца — такая домашняя заготовка может стать прекрасным дополнением к картофелю, каше или наваристому супу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 часа
Пищевая ценность на 100 г
550 ккал
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Подчерево в банках без автоклава

Подчерево в банках без автоклава / © Credits

Есть блюда, которые с первого кусочка напоминают об уюте домашней кухни. Подчеревина — именно такая, сочная, нежная, с насыщенным мясным вкусом и тонкими нотками специй. На кулинарной странице ptashka77 рассказали о способе её приготовления в банках без автоклава. Особый аромат заготовке придают лавровый лист, душистый перец, смесь перцев, чеснок и зерна горчицы. Они не перебивают вкус свинины, а деликатно дополняют его.

Ингредиенты

подчеревина
3,5 кг
вода
2 л
соль
160 г
лавровый лист
по 1 шт. на банку
душистый перец
по 3 горошины на банку
смесь перцев
по 7 горошин в банку
чеснок
по 1 зубчику на банку
сухая горчица в зернах
по небольшой щепотке на банку

Для этого рецепта лучше всего подойдет свежая подчеревина с гармоничным соотношением мяса и жировых прослоек. Именно жир при длительном тушении помогает сделать текстуру нежной и насыщенной. Если в куске много мяса, блюдо получится более плотным, а если много жировых прослоек — более сочным.

Приготовление

  1. Сначала мясо нужно тщательно осмотреть, промыть под проточной водой и просушить бумажными полотенцами.

  2. Подготовленную подчеревину нарезают кусочками такого размера, чтобы их было удобно раскладывать в банки. Не стоит делать их слишком мелкими, так как при длительном нагревании мясо размягчается, поэтому более крупные кусочки лучше сохраняют форму.

  3. В каждую банку положите примерно три кусочка. Их не нужно сильно прижимать друг к другу.

  4. Следующий шаг — приготовление рассола, ориентируйтесь на пропорцию 80 г соли на 1 л воды. Для 2 л понадобится 160 г соли.

  5. Воду наливают в кастрюлю, добавляют соль и тщательно перемешивают.

  6. Затем смесь доводят до кипения и кипятят еще несколько минут.

  7. После этого рассол на некоторое время оставляют, чтобы возможный осадок опустился на дно.

  8. В это время в банки с мясом добавляют специи. На каждую банку предусмотрено 1 лавровый лист, 3 горошины душистого перца, 7 горошин смеси перцев, нарезанный ломтиками зубчик чеснока и небольшую щепотку сухой горчицы в зернах.

  9. Далее подчеревину заливают горячим рассолом и накрывают крышками.

  10. На дно большой кастрюли кладут полотенце, а сверху ставят банки с мясом.

  11. Пространство между ними заполняют сложенными полотенцами, чтобы емкости не качались и не соприкасались друг с другом во время нагрева.

  12. Затем в кастрюлю наливают горячую воду примерно до уровня плечиков банок.

  13. Кастрюлю накрывают крышкой и доводят воду до кипения.

  14. После этого огонь уменьшают до минимального, а мясо оставляют томиться на 3 часа. Поддерживают слабый нагрев, без активного кипения.

  15. Затем банки достают из кастрюли и плотно закрывают крышками.

  16. Далее их примерно на 15 минут переворачивают вверх дном, после чего возвращают в обычное положение и оставляют до полного остывания.

После остывания на поверхности образуется слой застывшего жира. Он словно естественная крышечка, покрывающая мясо, и является характерным признаком подобных домашних заготовок.

Рецепт подчеревины привлекает простыми ингредиентами, насыщенным ароматом специй и способом приготовления, не требующим использования автоклава.

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