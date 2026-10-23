Подчеревина в банках без автоклава: домашний рецепт нежного мяса с ароматными специями

Подчерево в банках без автоклава / © Credits

Реклама

Есть блюда, которые с первого кусочка напоминают об уюте домашней кухни. Подчеревина — именно такая, сочная, нежная, с насыщенным мясным вкусом и тонкими нотками специй. На кулинарной странице ptashka77 рассказали о способе её приготовления в банках без автоклава. Особый аромат заготовке придают лавровый лист, душистый перец, смесь перцев, чеснок и зерна горчицы. Они не перебивают вкус свинины, а деликатно дополняют его.

Ингредиенты подчеревина 3,5 кг вода 2 л соль 160 г лавровый лист по 1 шт. на банку душистый перец по 3 горошины на банку смесь перцев по 7 горошин в банку чеснок по 1 зубчику на банку сухая горчица в зернах по небольшой щепотке на банку

Для этого рецепта лучше всего подойдет свежая подчеревина с гармоничным соотношением мяса и жировых прослоек. Именно жир при длительном тушении помогает сделать текстуру нежной и насыщенной. Если в куске много мяса, блюдо получится более плотным, а если много жировых прослоек — более сочным.

Реклама

Приготовление

Сначала мясо нужно тщательно осмотреть, промыть под проточной водой и просушить бумажными полотенцами. Подготовленную подчеревину нарезают кусочками такого размера, чтобы их было удобно раскладывать в банки. Не стоит делать их слишком мелкими, так как при длительном нагревании мясо размягчается, поэтому более крупные кусочки лучше сохраняют форму. В каждую банку положите примерно три кусочка. Их не нужно сильно прижимать друг к другу. Следующий шаг — приготовление рассола, ориентируйтесь на пропорцию 80 г соли на 1 л воды. Для 2 л понадобится 160 г соли. Воду наливают в кастрюлю, добавляют соль и тщательно перемешивают. Затем смесь доводят до кипения и кипятят еще несколько минут. После этого рассол на некоторое время оставляют, чтобы возможный осадок опустился на дно. В это время в банки с мясом добавляют специи. На каждую банку предусмотрено 1 лавровый лист, 3 горошины душистого перца, 7 горошин смеси перцев, нарезанный ломтиками зубчик чеснока и небольшую щепотку сухой горчицы в зернах. Далее подчеревину заливают горячим рассолом и накрывают крышками. На дно большой кастрюли кладут полотенце, а сверху ставят банки с мясом. Пространство между ними заполняют сложенными полотенцами, чтобы емкости не качались и не соприкасались друг с другом во время нагрева. Затем в кастрюлю наливают горячую воду примерно до уровня плечиков банок. Кастрюлю накрывают крышкой и доводят воду до кипения. После этого огонь уменьшают до минимального, а мясо оставляют томиться на 3 часа. Поддерживают слабый нагрев, без активного кипения. Затем банки достают из кастрюли и плотно закрывают крышками. Далее их примерно на 15 минут переворачивают вверх дном, после чего возвращают в обычное положение и оставляют до полного остывания.

После остывания на поверхности образуется слой застывшего жира. Он словно естественная крышечка, покрывающая мясо, и является характерным признаком подобных домашних заготовок.

Реклама

Рецепт подчеревины привлекает простыми ингредиентами, насыщенным ароматом специй и способом приготовления, не требующим использования автоклава.

Новости партнеров

Новости партнеров