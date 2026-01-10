- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Подчеревок, вареный в пакете: рецепт традиционной закуски
Сало — любимый продукт украинцев. Если вы относитесь к любителям этого продукта, то приготовьте подчеревок, вареный в пакете.
Это отличная закуска дополнит ваше основное меню, или просто подайте с хлебом, горчицей, хреном или аджикой.
Ингредиенты
- подчеревок
- 1 кг
- чеснок
- 5 зубчиков
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец душистый
- 2 шт.
- перец черный молотый
- ½ ч. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- соль
- 1 ч. л.
- пакет для запекания
-
Подчеревок промойте, обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите.
В миске смешайте соль, паприку, два зубчика чеснока, пропущенного через пресс, и тщательно натрите подчеревок.
Выложите его в пакет, добавьте душистый перец, лавровый лист, и плотно завяжите, стараясь максимально выпустить воздух из пакета.
В кастрюлю налейте воду, опустите подчеревок, доведите до кипения, убавьте до минимума и варите 90 минут, при закрытой крышке.
Оставьте его остывать в кастрюле 2-3 часа, затем достаньте с пакета, натрите черным молотым перцем и чесноком, пропущенным через пресс. Заверните в пленку и отправьте в холодильник на 10-12 часов.
Советы:
Подчеревок можно завернуть в 2-3 пакета, чтобы не лопнул.
По желанию сало можно разрезать на 2-3 части и варить.