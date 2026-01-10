ТСН в социальных сетях

Рецепты
194
1 мин

Подчеревок, вареный в пакете: рецепт традиционной закуски

Сало — любимый продукт украинцев. Если вы относитесь к любителям этого продукта, то приготовьте подчеревок, вареный в пакете.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
457 ккал
Подчеревок, вареный в пакете

Подчеревок, вареный в пакете / © Credits

Это отличная закуска дополнит ваше основное меню, или просто подайте с хлебом, горчицей, хреном или аджикой.

Ингредиенты

подчеревок
1 кг
чеснок
5 зубчиков
паприка молотая
1 ч. л.
перец душистый
2 шт.
перец черный молотый
½ ч. л.
лавровый лист
2 шт.
соль
1 ч. л.
пакет для запекания

  1. Подчеревок промойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. Чеснок очистите.

  3. В миске смешайте соль, паприку, два зубчика чеснока, пропущенного через пресс, и тщательно натрите подчеревок.

  4. Выложите его в пакет, добавьте душистый перец, лавровый лист, и плотно завяжите, стараясь максимально выпустить воздух из пакета.

  5. В кастрюлю налейте воду, опустите подчеревок, доведите до кипения, убавьте до минимума и варите 90 минут, при закрытой крышке.

  6. Оставьте его остывать в кастрюле 2-3 часа, затем достаньте с пакета, натрите черным молотым перцем и чесноком, пропущенным через пресс. Заверните в пленку и отправьте в холодильник на 10-12 часов.

Советы:

  • Подчеревок можно завернуть в 2-3 пакета, чтобы не лопнул.

  • По желанию сало можно разрезать на 2-3 части и варить.

