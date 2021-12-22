Похмельный суп: важный послепраздничный рецепт

Череда грядущих праздников заставляет задуматься не только о том, как накрыть стол, но и чем потом лечиться от обильных возлияний.

Многие в качестве похмельного средства советуют солянку, тем более что приготовить ее можно из остатков мясной нарезки с праздничного стола. Гораздо полезнее в подобном случае будет не мясная, а рыбная солянка.

Мы же предлагаем другой вариант. Наверняка во время приготовления к празднику вы отваривали для салатов курятину и у вас остался бульон. Вряд ли пошли в дело куриные потроха. Все это пригодится наутро.

Ингредиенты:

2 л куриного бульона

0,5 кг куриных потрохов

100 г вермишели

1 луковица

1 морковь

1-2 лавровых листа

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Куриные потроха тщательно промыть, удалить пленки и нарезать небольшими кусочками.

Мелкорубленый лук и нарезанную соломкой морковь спассеровать на растительном масле.

Бульон довести до кипения, ввести подготовленные желудочки и варить 10 минут. Затем добавить сердечки и овощную пассеровку и продолжать варить еще 10 минут, после чего добавить печень, лавровый лист и варить при слабом кипении еще около 10 минут.

За 5 минут до готовности суп посолить, поперчить и всыпать вермишель.

На заметку

Подавайте суп сразу же после приготовления, добавив в тарелки измельченную зелень.

Если на праздник вы планируете запекать индейку, утку или гуся, их потроха тоже подойдут для супа, только варить их следует немного дольше, чем куриные.

Вместо вермишели можно использовать лапшу, рис или булгур, но закладывайте их для варки раньше, в соответствии с инструкциями на упаковке.

Читайте также: