Полесские драники: оригинальный рецепт соленого торта

Полесские драники / © Credits

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Полесье с его лесами щедро делится вкусами — грибами, картофелем, ароматным луком. И из этих простых продуктов рождается настоящий шедевр — полесский дерун, который готовят не просто как блины, а выкладывают слоями, как соленый торт, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp. Такое блюдо станет идеальным вариантом для праздничного стола, дружеского ужина или даже необычного завтрака в выходной.

Ингредиенты

Для дерунов

Картофель 700 г

Лук 100 г

Мука 2 ст. л

Яйца 2 шт.

Соль

Перец

Масло

Для грибной начинки

Грибы (шампиньоны или лесные) 400 г

Лук 100 г

Сливки 150 г

Соль

Перец

Масло 15 г

Твердый творог 120 г

Приготовление

Разогрейте немного масла на сковороде. Обжарьте грибы до полуготовности — 3–4 мин и снимите со сковороды. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости (5–6 мин). Добавьте в нее грибы, посолите, поперчите, влейте сливки. Перемешайте и тушите на медленном огне 10 мин — пока начинка не станет нежной и ароматной. Картофель и лук натрите на мелкой терке (или воспользуйтесь кухонным комбайном). Чтобы картофель не темнел, чередуйте натирание с луком. Выжмите лишнюю жидкость руками. К массе добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте немного масла на сковороде. Выложите картофельную смесь тонким уровнем, формируя большой дерун во всю сковороду. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки, затем осторожно переверните. На застеленный пергаментом или смазанный маслом противень выложите первый готовый дерун. Сверху равномерно распределите часть грибной начинки. Посыпьте тертым сыром. Повторяйте слои: дерун — начинка — сыр. Завершите слоем сыра. Поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 5–8 мин — чтобы сыр расплавился и соединил все вкусы в единое целое.

Советы:

Для более выраженного аромата попробуйте добавить к начинке немного сушеного чабреца или щепотку мускатного ореха.

Если хотите более легкий вариант — часть картофеля можно заменить на кабачок или морковь.

Блюдо прекрасно не только горячее, но и на следующий день — просто подогрейте в духовке или на сковороде.

Полесский дерун в виде торта — это сочетание украинских традиций с современной кулинарной подачей. Блюдо, пробуждающее аппетит, согревает сердце и дарит уют в каждом кусочке.

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