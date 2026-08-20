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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

Полевой зеленый борщ: летний рецепт украинского блюда

Щавель, картофель, много зелени и наваристый куриный бульон — вот ингредиенты зеленого борща, который особенно хорош на свежем воздухе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
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Полевой зеленый борщ tiktok.com/@kubfood

Полевой зеленый борщ tiktok.com/@kubfood

Для многих украинцев у лета есть свой особый вкус — это свежий щавель в зеленом борще. А если приготовить его в котле сразу на природе, добавить кусочек хлеба на закваске, сливочное масло и домашнюю колбаску, то обычное летнее блюдо превращается в настоящий вкус детства. Именно о таком рецепте полевого зеленого борща рассказал фудблогер Александр Кубицкий.

Рецепт рассчитан на большую компанию — от 6 до 8 литров готового блюда.

Ингредиенты

курица
1,5 кг
картофель
1,5 кг
свежий щавель
300–400 г
лук
2 шт.
морковь
2 шт.
варёные яйца
6–8 шт.
укроп
зеленый лук
соль
перец
лавровый лист

Приготовление

  1. Сначала курицу, лук и морковь нужно обжарить сразу в котле.

  2. Когда овощи и мясо подрумянятся, залить их водой, добавить соль, перец и лавровый лист и варить, пока курица не будет готова.

  3. Затем добавить картофель и варить до мягкости.

  4. Когда он будет почти готов, наступает очередь главного летнего ингредиента — щавеля. Добавьте его вместе с измельченным укропом, зеленым луком и нарезанными вареными яйцами.

  5. Проварите борщ ещё 2–3 минуты и можно подавать. Лучше всего, конечно, со сметаной и свежим хлебом.

Автор советует подавать борщ с хлебом на закваске, щедро намазанным сливочным маслом, и кусочками колбаски. Простое дополнение, которое придает блюду по-настоящему домашний вкус.

Полевой зеленый борщ — именно то блюдо, ради которого хочется насладиться последними тёплыми днями лета.

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