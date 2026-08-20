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Полевой зеленый борщ: летний рецепт украинского блюда
Щавель, картофель, много зелени и наваристый куриный бульон — вот ингредиенты зеленого борща, который особенно хорош на свежем воздухе.
Для многих украинцев у лета есть свой особый вкус — это свежий щавель в зеленом борще. А если приготовить его в котле сразу на природе, добавить кусочек хлеба на закваске, сливочное масло и домашнюю колбаску, то обычное летнее блюдо превращается в настоящий вкус детства. Именно о таком рецепте полевого зеленого борща рассказал фудблогер Александр Кубицкий.
Рецепт рассчитан на большую компанию — от 6 до 8 литров готового блюда.
Ингредиенты
- курица
- 1,5 кг
- картофель
- 1,5 кг
- свежий щавель
- 300–400 г
- лук
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- варёные яйца
- 6–8 шт.
- укроп
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- зеленый лук
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- соль
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- перец
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- лавровый лист
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Приготовление
Сначала курицу, лук и морковь нужно обжарить сразу в котле.
Когда овощи и мясо подрумянятся, залить их водой, добавить соль, перец и лавровый лист и варить, пока курица не будет готова.
Затем добавить картофель и варить до мягкости.
Когда он будет почти готов, наступает очередь главного летнего ингредиента — щавеля. Добавьте его вместе с измельченным укропом, зеленым луком и нарезанными вареными яйцами.
Проварите борщ ещё 2–3 минуты и можно подавать. Лучше всего, конечно, со сметаной и свежим хлебом.
Автор советует подавать борщ с хлебом на закваске, щедро намазанным сливочным маслом, и кусочками колбаски. Простое дополнение, которое придает блюду по-настоящему домашний вкус.
Полевой зеленый борщ — именно то блюдо, ради которого хочется насладиться последними тёплыми днями лета.