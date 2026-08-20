Полевой зеленый борщ: летний рецепт украинского блюда

Полевой зеленый борщ tiktok.com/@kubfood

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Для многих украинцев у лета есть свой особый вкус — это свежий щавель в зеленом борще. А если приготовить его в котле сразу на природе, добавить кусочек хлеба на закваске, сливочное масло и домашнюю колбаску, то обычное летнее блюдо превращается в настоящий вкус детства. Именно о таком рецепте полевого зеленого борща рассказал фудблогер Александр Кубицкий.

Рецепт рассчитан на большую компанию — от 6 до 8 литров готового блюда.

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Ингредиенты курица 1,5 кг картофель 1,5 кг свежий щавель 300–400 г лук 2 шт. морковь 2 шт. варёные яйца 6–8 шт. укроп зеленый лук соль перец лавровый лист

Приготовление

Сначала курицу, лук и морковь нужно обжарить сразу в котле. Когда овощи и мясо подрумянятся, залить их водой, добавить соль, перец и лавровый лист и варить, пока курица не будет готова. Затем добавить картофель и варить до мягкости. Когда он будет почти готов, наступает очередь главного летнего ингредиента — щавеля. Добавьте его вместе с измельченным укропом, зеленым луком и нарезанными вареными яйцами. Проварите борщ ещё 2–3 минуты и можно подавать. Лучше всего, конечно, со сметаной и свежим хлебом.

Автор советует подавать борщ с хлебом на закваске, щедро намазанным сливочным маслом, и кусочками колбаски. Простое дополнение, которое придает блюду по-настоящему домашний вкус.

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Полевой зеленый борщ — именно то блюдо, ради которого хочется насладиться последними тёплыми днями лета.

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