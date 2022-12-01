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Полезные морковные кексы: рецепт здорового завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
2 мин
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Полезные морковные кексы: рецепт здорового завтрака

Фото: Credits

Кексы можно приготовить вечером, а утром просто разогреть, или есть холодными с горячим кофе или чаем.

Приготовить эти кексы несложно, и сделать это стоит, потому что это отличный вариант для тех, кто следит за питанием и заботится о своем здоровье. Тертая морковь, грецкие орехи и кокосовое масло - продукты, которые укрепят ваш иммунитет этой сложной зимой. 

Ингредиенты

  • мука - 2 стакана
  • пищевая сода - 2 чайные ложки
  • соль - половина чайной ложки
  • корица - 1 чайная ложка
  • мускатный орех - четверть чайной ложки
  • молотый имбирь - четверть чайной ложки
  • кокосовое масло - неполный стакан растопленного
  • светло-коричневый сахар - 1 стакан
  • яйца - 3 шт.
  • ванильный экстракт - 2 чайные ложки
  • яблочное пюре - половина стакана
  • греческий йогурт - четверть стакана
  • тертая морковь - 2 стакана
  • овсяные хлопья - четверть стакана 
  • грецкие орехи - половина стакана

Подготовка

  • Измельчите орехи. 
  • Натрите морковь. 
  • Растопите кокосовое масло. 

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Сбрызните формы для маффинов кулинарным спреем или смажьте маслом. В большой миске смешайте муку, пищевую соду, соль, корицу, мускатный орех и имбирь, отложите.
Добавьте кокосовое масло и коричневый сахар в стационарный миксер с насадкой-лопаткой и перемешайте до однородности, 1-2 минуты.
Затем добавьте яйца, по одному, взбивая после каждого добавления и очищая стенки. Смешайте с ванилью (смесь будет немного комковатой).

Добавьте яблочное пюре и греческий йогурт и перемешайте до однородности.
Добавьте сухие ингредиенты в два захода в стационарный миксер и перемешайте до однородности.

Морковь, орехи и овсяные хлопья добавьте аккуратно, перемешайте, используя резиновый шпатель. 

Разложите массу в формочки для маффинов. Выпекайте в течение 20 минут или до тех пор, пока вставленная зубочистка не выйдет чистой с несколькими оставшимися крошками.

Дайте кексам остыть в форме для кексов на охлаждающей решетке до полного остывания. Проведите ножом для масла по краям каждого кекса и снимите. 

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Дата публикации
Просмотры
362
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