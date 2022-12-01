Полезные морковные кексы: рецепт здорового завтрака

Кексы можно приготовить вечером, а утром просто разогреть, или есть холодными с горячим кофе или чаем.
Приготовить эти кексы несложно, и сделать это стоит, потому что это отличный вариант для тех, кто следит за питанием и заботится о своем здоровье. Тертая морковь, грецкие орехи и кокосовое масло - продукты, которые укрепят ваш иммунитет этой сложной зимой.
Ингредиенты
- мука - 2 стакана
- пищевая сода - 2 чайные ложки
- соль - половина чайной ложки
- корица - 1 чайная ложка
- мускатный орех - четверть чайной ложки
- молотый имбирь - четверть чайной ложки
- кокосовое масло - неполный стакан растопленного
- светло-коричневый сахар - 1 стакан
- яйца - 3 шт.
- ванильный экстракт - 2 чайные ложки
- яблочное пюре - половина стакана
- греческий йогурт - четверть стакана
- тертая морковь - 2 стакана
- овсяные хлопья - четверть стакана
- грецкие орехи - половина стакана
Подготовка
- Измельчите орехи.
- Натрите морковь.
- Растопите кокосовое масло.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Сбрызните формы для маффинов кулинарным спреем или смажьте маслом. В большой миске смешайте муку, пищевую соду, соль, корицу, мускатный орех и имбирь, отложите.
Добавьте кокосовое масло и коричневый сахар в стационарный миксер с насадкой-лопаткой и перемешайте до однородности, 1-2 минуты.
Затем добавьте яйца, по одному, взбивая после каждого добавления и очищая стенки. Смешайте с ванилью (смесь будет немного комковатой).
Добавьте яблочное пюре и греческий йогурт и перемешайте до однородности.
Добавьте сухие ингредиенты в два захода в стационарный миксер и перемешайте до однородности.
Морковь, орехи и овсяные хлопья добавьте аккуратно, перемешайте, используя резиновый шпатель.
Разложите массу в формочки для маффинов. Выпекайте в течение 20 минут или до тех пор, пока вставленная зубочистка не выйдет чистой с несколькими оставшимися крошками.
Дайте кексам остыть в форме для кексов на охлаждающей решетке до полного остывания. Проведите ножом для масла по краям каждого кекса и снимите.
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