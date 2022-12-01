Полезные морковные кексы: рецепт здорового завтрака

Кексы можно приготовить вечером, а утром просто разогреть, или есть холодными с горячим кофе или чаем.

Приготовить эти кексы несложно, и сделать это стоит, потому что это отличный вариант для тех, кто следит за питанием и заботится о своем здоровье. Тертая морковь, грецкие орехи и кокосовое масло - продукты, которые укрепят ваш иммунитет этой сложной зимой.

Ингредиенты

мука - 2 стакана

пищевая сода - 2 чайные ложки

соль - половина чайной ложки

корица - 1 чайная ложка

мускатный орех - четверть чайной ложки

молотый имбирь - четверть чайной ложки

кокосовое масло - неполный стакан растопленного

светло-коричневый сахар - 1 стакан

яйца - 3 шт.

ванильный экстракт - 2 чайные ложки

яблочное пюре - половина стакана

греческий йогурт - четверть стакана

тертая морковь - 2 стакана

овсяные хлопья - четверть стакана

грецкие орехи - половина стакана

Подготовка

Измельчите орехи.

Натрите морковь.

Растопите кокосовое масло.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Сбрызните формы для маффинов кулинарным спреем или смажьте маслом. В большой миске смешайте муку, пищевую соду, соль, корицу, мускатный орех и имбирь, отложите.

Добавьте кокосовое масло и коричневый сахар в стационарный миксер с насадкой-лопаткой и перемешайте до однородности, 1-2 минуты.

Затем добавьте яйца, по одному, взбивая после каждого добавления и очищая стенки. Смешайте с ванилью (смесь будет немного комковатой).

Добавьте яблочное пюре и греческий йогурт и перемешайте до однородности.

Добавьте сухие ингредиенты в два захода в стационарный миксер и перемешайте до однородности.

Морковь, орехи и овсяные хлопья добавьте аккуратно, перемешайте, используя резиновый шпатель.

Разложите массу в формочки для маффинов. Выпекайте в течение 20 минут или до тех пор, пока вставленная зубочистка не выйдет чистой с несколькими оставшимися крошками.

Дайте кексам остыть в форме для кексов на охлаждающей решетке до полного остывания. Проведите ножом для масла по краям каждого кекса и снимите.

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