ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
49
Время на прочтение
2 мин

Полтавские паровые галушки с грибным соусом: рецепт классического блюда украинской кухни

Украинская кухня богата на традиционные блюда, которые напоминают о домашнем уюте, семейных обедах и теплых воспоминаниях. Одним из таких блюд являются полтавские паровые галушки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Полтавские паровые галушки с грибным соусом tiktok.com_@yizhlo_ua

Полтавские паровые галушки с грибным соусом tiktok.com_@yizhlo_ua

Легкая текстура теста и нежный вкус в сочетании с ароматным грибным соусом делают паровые галушки идеальным блюдом как для праздничного стола, так и для семейного обеда. Секрет вкуса — в правильном сочетании ингредиентов и способе приготовления, который делает галушки невероятно воздушными и мягкими, а о рецепте их приготовления рассказали на странице YIZHLO.

Ингредиенты

Тесто

  • Мука 350 г муки

  • Кефир 250 г

  • Соль 1/3 ч. л

  • Сода 1 ч. л

Курица

  • Филе куриное 300-400 г

  • Укроп 2-3 веточки

  • Чеснок 2 зубчика

  • Соль ½ ст. л

  • Лавровый лист 2 шт.

  • Душистый перец 4 горошинки

Грибной соус

  • Грибы 300 г

  • Лук 100-120 г

  • Сливочное масло 15-20 г

  • Сметана 4 ст. л

  • Вода 300 г

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Тесто. Смешайте все ингредиенты до однородности (8-10 мин). Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30-40 мин «отдохнуть».

  2. Курятина. Отварите филе в подсоленной воде с лавровым листом, перцем и укропом. Остудите и разорвите на тонкие волокна.

  3. Грибной соус. Обжарьте лук 2-3 мин до прозрачности, добавьте сливочное масло и грибы и жарьте до золотистого цвета. Добавьте сметану, воду и специи, перемешивайте и выпаривайте до кремовой консистенции. Соус должен оставаться немного жидковатым.

  4. Формирование галушек. Из теста сформируйте «колбаску» и нарежьте на небольшие кусочки. Можно сделать шарики. Накройте пленкой и оставьте на 10-15 мин.

  5. Приготовление на пару. Готовьте клецки 7-8 мин до воздушной мягкости.

  6. Подача. Выложите галушки на тарелку, добавьте волокна курицы и грибной соус. Украсьте свежим укропом.

Советы

  • Тесто должно быть нежным, но не липким, при необходимости добавьте немного муки.

  • Грибной соус можно делать из любых лесных грибов или шампиньонов, вкус будет насыщенным.

  • Готовить клецки на пару можно в специальной пароварке или над кастрюлей с кипящей водой.

Полтавские паровые галушки — это блюдо, которое сочетает нежность, вкус и традиции. Попробуйте приготовить их дома и эта классика украинской кухни станет любимой на вашем столе.

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie