Полтавские паровые галушки с грибным соусом: рецепт классического блюда украинской кухни

Полтавские паровые галушки с грибным соусом tiktok.com_@yizhlo_ua

Легкая текстура теста и нежный вкус в сочетании с ароматным грибным соусом делают паровые галушки идеальным блюдом как для праздничного стола, так и для семейного обеда. Секрет вкуса — в правильном сочетании ингредиентов и способе приготовления, который делает галушки невероятно воздушными и мягкими, а о рецепте их приготовления рассказали на странице YIZHLO.

Ингредиенты

Тесто

Мука 350 г муки

Кефир 250 г

Соль 1/3 ч. л

Сода 1 ч. л

Курица

Филе куриное 300-400 г

Укроп 2-3 веточки

Чеснок 2 зубчика

Соль ½ ст. л

Лавровый лист 2 шт.

Душистый перец 4 горошинки

Грибной соус

Грибы 300 г

Лук 100-120 г

Сливочное масло 15-20 г

Сметана 4 ст. л

Вода 300 г

Соль

Перец

Приготовление

Тесто. Смешайте все ингредиенты до однородности (8-10 мин). Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30-40 мин «отдохнуть». Курятина. Отварите филе в подсоленной воде с лавровым листом, перцем и укропом. Остудите и разорвите на тонкие волокна. Грибной соус. Обжарьте лук 2-3 мин до прозрачности, добавьте сливочное масло и грибы и жарьте до золотистого цвета. Добавьте сметану, воду и специи, перемешивайте и выпаривайте до кремовой консистенции. Соус должен оставаться немного жидковатым. Формирование галушек. Из теста сформируйте «колбаску» и нарежьте на небольшие кусочки. Можно сделать шарики. Накройте пленкой и оставьте на 10-15 мин. Приготовление на пару. Готовьте клецки 7-8 мин до воздушной мягкости. Подача. Выложите галушки на тарелку, добавьте волокна курицы и грибной соус. Украсьте свежим укропом.

Советы

Тесто должно быть нежным, но не липким, при необходимости добавьте немного муки.

Грибной соус можно делать из любых лесных грибов или шампиньонов, вкус будет насыщенным.

Готовить клецки на пару можно в специальной пароварке или над кастрюлей с кипящей водой.

Полтавские паровые галушки — это блюдо, которое сочетает нежность, вкус и традиции. Попробуйте приготовить их дома и эта классика украинской кухни станет любимой на вашем столе.