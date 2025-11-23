- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 2 мин
Полтавские паровые галушки с мясом: рецепт традиционного украинского блюда
Полтавские галушки — это настоящая гордость украинской кухни, а их паровой вариант с мясной начинкой делает блюдо легким, нежным и чрезвычайно ароматным.
Это идеальное блюдо для семейного обеда или ужина, когда хочется совместить домашний уют с классическими гастрономическими традициями. А о рецепте приготовления рассказали на странице YIZHLO.
Ингредиенты
Тесто
Мука 350 г муки
Кефир 250 г
Соль 1/3 ч. л
Сода 1 ч. л
Начинка
Фарш свиной 400 г
Морковь 100 г
Лук репчатый 100 г
Томатная паста 1 ст. л
Вода 30 г
Сливочное масло 20-30 г
Соль
Перец черный
Гранулированный чеснок
Шкварки
Сало 100 г
Лук репчатый 100 г
Укроп
Сметана
Приготовление
Тесто. Смешиваем все ингредиенты до однородности, заматываем в пищевую пленку и оставляем отдохнуть на 30 мин.
Начинка. На разогретой сковороде обжариваем морковь и лук до мягкости. Добавляем фарш, разбиваем его на мелкие кусочки и поджариваем 5-6 мин. Затем добавляем томатную пасту, воду и специи, прогреваем 3-4 мин, пока жидкость не испарится. Выключаем огонь и добавляем кусочек сливочного масла.
Шкварки. Сало жарим на среднем огне до золотистого цвета. Лук карамелизуем на малом огне до насыщенного коричневого оттенка. Соединяем лук, сало и шкварки.
Формирование галушок. Тесто раскатываем до 4-5 мм и вырезаем круги диаметром 8 см. Выкладываем начинку, примерно 1 ст. л. и формируем клецки.
Приготовление на пару. Готовим 7 мин. Смазываем галушки шкварками с луком, присыпаем укропом и подаем со сметаной.
Советы
Для более нежного теста используйте кефир комнатной температуры.
Фарш можно комбинировать, например свинина и говядина или курица, если хотите более легкий вариант.
Подавать клецки можно не только со сметаной, но и с соусом из печеных томатов или грибным соусом для более изысканного вкуса.
Полтавские паровые галушки с мясом — это не просто традиционное блюдо, а маленький ритуал уюта и тепла в вашей кухне. Они легко сочетают историю украинской кухни и современный подход к приготовлению.
Попробуйте приготовить и ваши близкие оценят эту украинскую вкуснятину.