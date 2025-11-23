Полтавские паровые галушки с мясом: рецепт традиционного украинского блюда

Полтавские паровые галушки с мясом tiktok.com_@yizhlo_ua

Содержание Ингредиенты Тесто Начинка Шкварки Приготовление Советы

Это идеальное блюдо для семейного обеда или ужина, когда хочется совместить домашний уют с классическими гастрономическими традициями. А о рецепте приготовления рассказали на странице YIZHLO.

Ингредиенты

Тесто

Мука 350 г муки

Кефир 250 г

Соль 1/3 ч. л

Сода 1 ч. л

Начинка

Фарш свиной 400 г

Морковь 100 г

Лук репчатый 100 г

Томатная паста 1 ст. л

Вода 30 г

Сливочное масло 20-30 г

Соль

Перец черный

Гранулированный чеснок

Шкварки

Сало 100 г

Лук репчатый 100 г

Укроп

Сметана

Приготовление

Тесто. Смешиваем все ингредиенты до однородности, заматываем в пищевую пленку и оставляем отдохнуть на 30 мин. Начинка. На разогретой сковороде обжариваем морковь и лук до мягкости. Добавляем фарш, разбиваем его на мелкие кусочки и поджариваем 5-6 мин. Затем добавляем томатную пасту, воду и специи, прогреваем 3-4 мин, пока жидкость не испарится. Выключаем огонь и добавляем кусочек сливочного масла. Шкварки. Сало жарим на среднем огне до золотистого цвета. Лук карамелизуем на малом огне до насыщенного коричневого оттенка. Соединяем лук, сало и шкварки. Формирование галушок. Тесто раскатываем до 4-5 мм и вырезаем круги диаметром 8 см. Выкладываем начинку, примерно 1 ст. л. и формируем клецки. Приготовление на пару. Готовим 7 мин. Смазываем галушки шкварками с луком, присыпаем укропом и подаем со сметаной.

Советы

Для более нежного теста используйте кефир комнатной температуры.

Фарш можно комбинировать, например свинина и говядина или курица, если хотите более легкий вариант.

Подавать клецки можно не только со сметаной, но и с соусом из печеных томатов или грибным соусом для более изысканного вкуса.

Полтавские паровые галушки с мясом — это не просто традиционное блюдо, а маленький ритуал уюта и тепла в вашей кухне. Они легко сочетают историю украинской кухни и современный подход к приготовлению.

Попробуйте приготовить и ваши близкие оценят эту украинскую вкуснятину.