Полуобнаженный красавец повар показал, как приготовить тирамису

Насыщенный крем с ванильным ароматом, нежное бисквитное печенье и легкая горчинка кофе – вот что делает этот тирамису настоящей кулинарной магией.

Известный повар Volodymyr Testardi, который родился и вырос в Украине, мастерски владеет искусством готовки и завораживает своей харизмой. В этот раз красавчик поделился рецептом десерта, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Тирамису с корицей – новый взгляд на классический итальянский десерт. Его необычная текстура и аромат корицы наполняют дом атмосферой уюта и предчувствием праздника. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты Яйца 3 шт. Маскарпоне 250 г Корица Ваниль 1 стручок Сахар 40 г сахара Эспрессо 100 мл Амаретто или виски 20 мл Бисквитные лепешки савоярды 14 шт.

Приготовление

Приготовьте 100 мл ароматного эспрессо. Можно добавить в него чайную ложку корицы. Если вы добавляете корицу после заваривания, хорошо все перемешайте. Долейте в готовый кофе 20 мл амаретто или виски – это придаст десерту нежную горчинку и теплоту. Отделите яичные белки от желтков. Белки взбейте с щепоткой соли до образования густой пены. При взбивании постепенно добавьте 20 г сахара, ложка за ложкой, чтобы пена хорошо держалась. Смешайте желтки с остальным сахаром, семенами ванильного стручка и чайной ложкой корицы. Взбивайте на высокой скорости, пока масса не станет густой и похожей на сметану. Взбитые желтки постепенно добавьте маскарпоне и взбейте до однородной кремовой текстуры. Затем аккуратно введите белки, перемешайте лопаткой, чтобы сберечь легкость смеси. Возьмите форму размером примерно 12х18 см. На дно выложите треть крема. Смочите печенье савоярди в кофе из амарето и выложите в форму ровным слоем. Затем снова нанесите слой крема, затем еще слой смоченного печенья. Завершите десерт остатком крема, равномерно распределив его. Посыпьте десерт столовой ложкой корицы, накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на не менее 4 часа.

Советы:

Используйте свежие яйца и качественное маскарпоне – основа вкуса и текстуры.

Если вы готовите для детей, амаретто или виски можно заменить на миндальный сироп.

Вместо корицы можно добавить какао, но пряный аромат корицы создает особую праздничную атмосферу.

Этот десерт – идеальный способ завершить рождественский ужин. Даже если вы не профессиональный повар, с таким рецептом вам по силам создать собственный кулинарный шедевр. Сохраните рецепт и подарите себе и близким кусочек рождественского уюта.

Приятного аппетита!

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