Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли: рецепт идеальной летней закуски

Конец лета — это время, когда огороды щедро дарят нам сочные помидоры. Если вы уже наелись салатов, пасты и вкусной брускетты, стоит попробовать что-то новое и не менее аппетитное — помидорные чипсы с пармезаном и нежным базиликовым айоли.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли instagram.com_crowded_kitchen

Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли instagram.com_crowded_kitchen / © Instagram

Эта закуска не только красивая и ароматная, но и очень проста в приготовлении, об этом рассказали на странице crowded_kitchen. Помидоры медленно подсушиваются в духовке, становятся сладкими, насыщенными на вкус, а затем запекаются на подушке из пармезана и образуют хрустящую золотистую основу. А ароматный соус айоли с базиликом и лимонным соком придаст блюду яркой свежей ноты.

Ингредиенты

Чипсы

  • Помидоры 5-6 шт.

  • Мелко натертый пармезан ¾ стакана

Базиликовый айоли

  • Яйца 1 шт.

  • Свежий измельченный базилик 2 ст. л

  • Чеснок ½ зубчика

  • Дижонская горчица ½ ч. л

  • Лимонный сок 3 ст. л

  • Соль

  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 80°C или на минимальную температуру, если духовка не поддерживает такую низкую.

  2. Выложите нарезанные помидоры на противень, застеленный пергаментом.

  3. Запекайте 2-3 часа, пока края не подсохнут, но середина останется немного мягкой.

  4. Увеличьте температуру духовки до 200°C.

  5. На антипригарный противень выложите небольшие кучки пармезана, примерно по ½ ст. л, оставьте между ними расстояние.

  6. На каждую кучку положите подсушенный помидор.

  7. Накройте фольгой и запекайте 8-12 мин, пока сыр не станет золотистым по краям.

  8. В высокой узкой емкости смешайте яйцо, базилик, чеснок, горчицу, лимонный сок и соль.

  9. Погрузите блендер и измельчите до однородности.

  10. Очень медленно вливайте масло, взбивайте до густой и кремовой консистенции.

Советы

  • Если хотите получить более выраженный аромат, перед сушкой помидоры можно слегка присыпать сушеным орегано или розмарином.

  • Вместо пармезана подойдет твердый выдержанный сыр.

  • Айоли храните в холодильнике до 4 дней в герметичной баночке.

Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли — это отличный пример того, как простые сезонные продукты могут превратиться в изысканное блюдо. Такая закуска сочетает в себе хрусткость сыра, насыщенный вкус подсушенных помидоров и свежую нотку соуса, делает ее идеальной как для вечеринки, так и для уютного домашнего ужина.

