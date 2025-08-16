Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли: рецепт идеальной летней закуски

Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли instagram.com_crowded_kitchen / © Instagram

Эта закуска не только красивая и ароматная, но и очень проста в приготовлении, об этом рассказали на странице crowded_kitchen. Помидоры медленно подсушиваются в духовке, становятся сладкими, насыщенными на вкус, а затем запекаются на подушке из пармезана и образуют хрустящую золотистую основу. А ароматный соус айоли с базиликом и лимонным соком придаст блюду яркой свежей ноты.

Ингредиенты

Чипсы

Помидоры 5-6 шт.

Мелко натертый пармезан ¾ стакана

Базиликовый айоли

Яйца 1 шт.

Свежий измельченный базилик 2 ст. л

Чеснок ½ зубчика

Дижонская горчица ½ ч. л

Лимонный сок 3 ст. л

Соль

Оливковое масло

Приготовление

Разогрейте духовку до 80°C или на минимальную температуру, если духовка не поддерживает такую низкую. Выложите нарезанные помидоры на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 2-3 часа, пока края не подсохнут, но середина останется немного мягкой. Увеличьте температуру духовки до 200°C. На антипригарный противень выложите небольшие кучки пармезана, примерно по ½ ст. л, оставьте между ними расстояние. На каждую кучку положите подсушенный помидор. Накройте фольгой и запекайте 8-12 мин, пока сыр не станет золотистым по краям. В высокой узкой емкости смешайте яйцо, базилик, чеснок, горчицу, лимонный сок и соль. Погрузите блендер и измельчите до однородности. Очень медленно вливайте масло, взбивайте до густой и кремовой консистенции.

Советы

Если хотите получить более выраженный аромат, перед сушкой помидоры можно слегка присыпать сушеным орегано или розмарином.

Вместо пармезана подойдет твердый выдержанный сыр.

Айоли храните в холодильнике до 4 дней в герметичной баночке.

Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли — это отличный пример того, как простые сезонные продукты могут превратиться в изысканное блюдо. Такая закуска сочетает в себе хрусткость сыра, насыщенный вкус подсушенных помидоров и свежую нотку соуса, делает ее идеальной как для вечеринки, так и для уютного домашнего ужина.