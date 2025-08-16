- Дата публикации
Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли: рецепт идеальной летней закуски
Конец лета — это время, когда огороды щедро дарят нам сочные помидоры. Если вы уже наелись салатов, пасты и вкусной брускетты, стоит попробовать что-то новое и не менее аппетитное — помидорные чипсы с пармезаном и нежным базиликовым айоли.
Эта закуска не только красивая и ароматная, но и очень проста в приготовлении, об этом рассказали на странице crowded_kitchen. Помидоры медленно подсушиваются в духовке, становятся сладкими, насыщенными на вкус, а затем запекаются на подушке из пармезана и образуют хрустящую золотистую основу. А ароматный соус айоли с базиликом и лимонным соком придаст блюду яркой свежей ноты.
Ингредиенты
Чипсы
Помидоры 5-6 шт.
Мелко натертый пармезан ¾ стакана
Базиликовый айоли
Яйца 1 шт.
Свежий измельченный базилик 2 ст. л
Чеснок ½ зубчика
Дижонская горчица ½ ч. л
Лимонный сок 3 ст. л
Соль
Оливковое масло
Приготовление
Разогрейте духовку до 80°C или на минимальную температуру, если духовка не поддерживает такую низкую.
Выложите нарезанные помидоры на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте 2-3 часа, пока края не подсохнут, но середина останется немного мягкой.
Увеличьте температуру духовки до 200°C.
На антипригарный противень выложите небольшие кучки пармезана, примерно по ½ ст. л, оставьте между ними расстояние.
На каждую кучку положите подсушенный помидор.
Накройте фольгой и запекайте 8-12 мин, пока сыр не станет золотистым по краям.
В высокой узкой емкости смешайте яйцо, базилик, чеснок, горчицу, лимонный сок и соль.
Погрузите блендер и измельчите до однородности.
Очень медленно вливайте масло, взбивайте до густой и кремовой консистенции.
Советы
Если хотите получить более выраженный аромат, перед сушкой помидоры можно слегка присыпать сушеным орегано или розмарином.
Вместо пармезана подойдет твердый выдержанный сыр.
Айоли храните в холодильнике до 4 дней в герметичной баночке.
Помидорные чипсы с пармезаном и базиликовым айоли — это отличный пример того, как простые сезонные продукты могут превратиться в изысканное блюдо. Такая закуска сочетает в себе хрусткость сыра, насыщенный вкус подсушенных помидоров и свежую нотку соуса, делает ее идеальной как для вечеринки, так и для уютного домашнего ужина.