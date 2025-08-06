ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Помидорный джем: интересный рецепт консервации на зиму

Август — именно то время, когда грядки буквально взрываются урожаем. Среди овощных фаворитов, конечно же, помидоры. А когда их слишком много, кроме традиционных кетчупов, соков и аджики, попробуйте приготовить помидорный джем — необычную, но удивительно вкусную альтернативу фруктовым вареньям.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Помидорный джем

Помидорный джем / © Associated Press

Этот джем имеет сладко-кислый вкус с ярким томатным ароматом, прекрасно сочетается с творожными плато, мясом, запеченным хлебом или просто как оригинальное дополнение к завтраку. О рецепте приготовления этого необычного, но вкусного блюда рассказали на странице sandra.urbangarden.

Ингредиенты

Спелые помидоры
1,8 кг
Сахар
500г
Свежий лимонный сок
60 мл (¼ стакана)

Приготовление

  1. Сделайте небольшие надрезы крест-накрест на нижней части каждого помидора.

  2. Опустите в кипящую воду на 30–45 секунд.

  3. Затем переложите в ледяную воду, после этого кожура снимется очень легко.

  4. Удалите плодоножки и сердцевины.

  5. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчи мякоть до состояния грубого пюре, но не делайте слишком редким.

  6. В большой кастрюле с толстым дном смешайте томатное пюре, сахар и лимонный сок.

  7. Доведите до кипения на среднем огне, часто помешивайте.

  8. Затем убавьте огонь и томите 45–60 мин, периодически помешивайте, пока масса не загустеет и не станет глянцевой.

  9. Прокипятите банки и крышки в воде в течение 10 мин.

  10. Держите их горячими до момента заполнения.

  11. Аккуратно заполните горячим джемом стерилизованные банки, но оставьте 0,5 см до края.

  12. Протрите края банок и закрутите крышки.

  13. Поставьте банки в кипящую воду так, чтобы они были полностью погружены.

  14. Пастеризуй 10 мин.

  15. Осторожно извлеките банки из воды и оставьте охлаждаться.

  16. Проверьте крышки, если они не щелкают при нажатии, все сделано правильно.

  17. Храните в темном прохладном месте до 12 месяцев.

Советы

  • Выбирай спелые, мясистые помидоры, например, сливки или розовые сорта.

  • Если хотите пикантной нотки, можете добавить немного молотого имбиря, гвоздики или даже чили.

Подача

  • Мажьте на гренки со сливочным сыром или бри.

  • Подавайте к мясным рулетам, жареному бекону или запеченному сыру фета.

  • Добавьте ложку к бургеру — это могу стать настоящим гастрономическим открытием.

  • Используй в качестве соуса к крафтовым сырам на праздничном столе.

Когда вы готовите томатный джем, то сохраняете аромат лета в банке, а еще добавляете что-то новое в домашнее меню, а это приятно удивит всю семью.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie