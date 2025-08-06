Помидорный джем: интересный рецепт консервации на зиму

Помидорный джем / © Associated Press

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Этот джем имеет сладко-кислый вкус с ярким томатным ароматом, прекрасно сочетается с творожными плато, мясом, запеченным хлебом или просто как оригинальное дополнение к завтраку. О рецепте приготовления этого необычного, но вкусного блюда рассказали на странице sandra.urbangarden.

Ингредиенты Спелые помидоры 1,8 кг Сахар 500г Свежий лимонный сок 60 мл (¼ стакана)

Приготовление

Сделайте небольшие надрезы крест-накрест на нижней части каждого помидора. Опустите в кипящую воду на 30–45 секунд. Затем переложите в ледяную воду, после этого кожура снимется очень легко. Удалите плодоножки и сердцевины. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчи мякоть до состояния грубого пюре, но не делайте слишком редким. В большой кастрюле с толстым дном смешайте томатное пюре, сахар и лимонный сок. Доведите до кипения на среднем огне, часто помешивайте. Затем убавьте огонь и томите 45–60 мин, периодически помешивайте, пока масса не загустеет и не станет глянцевой. Прокипятите банки и крышки в воде в течение 10 мин. Держите их горячими до момента заполнения. Аккуратно заполните горячим джемом стерилизованные банки, но оставьте 0,5 см до края. Протрите края банок и закрутите крышки. Поставьте банки в кипящую воду так, чтобы они были полностью погружены. Пастеризуй 10 мин. Осторожно извлеките банки из воды и оставьте охлаждаться. Проверьте крышки, если они не щелкают при нажатии, все сделано правильно. Храните в темном прохладном месте до 12 месяцев.

Советы

Выбирай спелые, мясистые помидоры, например, сливки или розовые сорта.

Если хотите пикантной нотки, можете добавить немного молотого имбиря, гвоздики или даже чили.

Подача

Мажьте на гренки со сливочным сыром или бри.

Подавайте к мясным рулетам, жареному бекону или запеченному сыру фета.

Добавьте ложку к бургеру — это могу стать настоящим гастрономическим открытием.

Используй в качестве соуса к крафтовым сырам на праздничном столе.

Когда вы готовите томатный джем, то сохраняете аромат лета в банке, а еще добавляете что-то новое в домашнее меню, а это приятно удивит всю семью.

Приятного аппетита!