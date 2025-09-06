Помидорный соус на зиму: рецепт вкусной консервации

Помидорный соус — одна из тех заготовок, которая всегда спасает хозяйку. Его можно подать к пасте, картофелю, мясу или рыбе, использовать как основу для пиццы или тушения овощей. А еще он прекрасно заменяет кетчуп из магазина, ведь домашний соус — без консервантов, красителей и лишнего сахара.