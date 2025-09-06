- Дата публикации
Помидорный соус на зиму: рецепт вкусной консервации
Помидорный соус — одна из тех заготовок, которая всегда спасает хозяйку. Его можно подать к пасте, картофелю, мясу или рыбе, использовать как основу для пиццы или тушения овощей. А еще он прекрасно заменяет кетчуп из магазина, ведь домашний соус — без консервантов, красителей и лишнего сахара.
На странице Буде смачно вместе рассказали о проверенном рецепте томатного соуса на зиму, который сочетает сладость спелых помидоров, легкую пикантность перца и аромат средиземноморских трав.
Ингредиенты
- Помидоры
- 2 кг
- Лук
- 2 шт.
- Болгарский перец
- 2 шт.
- Острый перец
- 1 шт.
- Чеснок
- 4 зубчика
- Сахар
- 100 г
- Соль
- 30 г
- Итальянские травы (смесь)
- 2 ст. л.
- Сладкая паприка
- 1 ст. л
- Масло
- 100 мл
- Яблочный уксус
- 40 мл
Приготовление
Помидоры обдайте кипятком, сделайте надрезы крест-накрест и снимите кожицу. Перец и лук очистите и нарежьте крупными кусками.
Все овощи сложите в кастрюлю и перебейте блендером или пропустите через мясорубку.
Соус варите на среднем огне примерно час, чтобы лишняя жидкость испарилась. При желании процедите через сито для более нежной текстуры.
К томатной массе всыпьте соль, сахар, паприку, измельченный чеснок и итальянские травы. Влейте масло и яблочный уксус. Варите еще 30 мин, помешивая.
Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и укутайте до полного остывания.
Советы
Выбирайте мясистые сорта помидоров, ведь они дают густой соус.
Яблочный уксус можно заменить винным, он придает соусу нежную кислинку.
Регулируйте остроту, если любите пикантные блюда, добавьте больше перца чили.
Добавьте базилик или орегано для еще более выраженного итальянского вкуса.
Такой соус в закрытых банках хранится до года в прохладном темном месте.
Приготовить домашний томатный соус — это не только способ сохранить вкус лета, но и возможность всегда иметь под рукой универсальную основу для любимых блюд. Он станет вашим секретным ингредиентом для быстрого ужина или праздничного застолья.