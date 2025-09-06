ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Помидорный соус на зиму: рецепт вкусной консервации

Помидорный соус — одна из тех заготовок, которая всегда спасает хозяйку. Его можно подать к пасте, картофелю, мясу или рыбе, использовать как основу для пиццы или тушения овощей. А еще он прекрасно заменяет кетчуп из магазина, ведь домашний соус — без консервантов, красителей и лишнего сахара.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Помидорный соус на зиму

Помидорный соус на зиму / © Credits

На странице Буде смачно вместе рассказали о проверенном рецепте томатного соуса на зиму, который сочетает сладость спелых помидоров, легкую пикантность перца и аромат средиземноморских трав.

Ингредиенты

Помидоры
2 кг
Лук
2 шт.
Болгарский перец
2 шт.
Острый перец
1 шт.
Чеснок
4 зубчика
Сахар
100 г
Соль
30 г
Итальянские травы (смесь)
2 ст. л.
Сладкая паприка
1 ст. л
Масло
100 мл
Яблочный уксус
40 мл

Приготовление

  1. Помидоры обдайте кипятком, сделайте надрезы крест-накрест и снимите кожицу. Перец и лук очистите и нарежьте крупными кусками.

  2. Все овощи сложите в кастрюлю и перебейте блендером или пропустите через мясорубку.

  3. Соус варите на среднем огне примерно час, чтобы лишняя жидкость испарилась. При желании процедите через сито для более нежной текстуры.

  4. К томатной массе всыпьте соль, сахар, паприку, измельченный чеснок и итальянские травы. Влейте масло и яблочный уксус. Варите еще 30 мин, помешивая.

  5. Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и укутайте до полного остывания.

Советы

  • Выбирайте мясистые сорта помидоров, ведь они дают густой соус.

  • Яблочный уксус можно заменить винным, он придает соусу нежную кислинку.

  • Регулируйте остроту, если любите пикантные блюда, добавьте больше перца чили.

  • Добавьте базилик или орегано для еще более выраженного итальянского вкуса.

  • Такой соус в закрытых банках хранится до года в прохладном темном месте.

Приготовить домашний томатный соус — это не только способ сохранить вкус лета, но и возможность всегда иметь под рукой универсальную основу для любимых блюд. Он станет вашим секретным ингредиентом для быстрого ужина или праздничного застолья.

Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie