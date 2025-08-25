Помидорный тарт: рецепт интересной выпечки

Помидорный тарт / © Associated Press

Эта оригинальная выпечка сочетает нежное тесто, сочные томаты и ароматные специи. Блюдо имеет яркий вид, готовится быстро и станет настоящим украшением стола. Рецептом приготовления на своей странице поделился автор канала samura_cooking.

Ингредиенты Готовое тесто 1 лист Помидоры черри 200-250 г Чеснок 2-3 зубчика Свежий розмарин 1-2 веточки Оливковое масло 2-3 ст. л Соль Горчица 2-3 ст. л Твердый сыр 50-70 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180-200°C. Выложите тесто на противень, слегка подверните края, чтобы образовался бортик. Помойте помидоры и разрежьте пополам, добавьте измельченный чеснок, посыпьте розмарином, сбрызните маслом и слегка подсолите. На основу теста равномерно намажьте горчицу. Посыпьте тертым сыром. Выложите помидоры срезом вверх. Запекайте 20-30 мин, пока тесто не станет золотистым, а сыр — не расплавится.

Советы

Вместо розмарина можно использовать базилик или тимьян.

Если хотите более нежный вкус, возьмите моцареллу, если более выразительный — пармезан.

Для большей сочности можно добавить карамелизированный лук.

Блюдо вкусное как горячим, так и охлажденным.

Помидорный тарт — это доказательство того, что даже самые простые ингредиенты могут превратиться в праздничное блюдо. Приготовьте его раз и он обязательно станет вашим летним фаворитом.