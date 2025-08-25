- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Помидорный тарт: рецепт интересной выпечки
Если хотите удивить гостей или разнообразить семейный обед, попробуйте приготовить помидорный тарт.
Эта оригинальная выпечка сочетает нежное тесто, сочные томаты и ароматные специи. Блюдо имеет яркий вид, готовится быстро и станет настоящим украшением стола. Рецептом приготовления на своей странице поделился автор канала samura_cooking.
Ингредиенты
- Готовое тесто
- 1 лист
- Помидоры черри
- 200-250 г
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Свежий розмарин
- 1-2 веточки
- Оливковое масло
- 2-3 ст. л
- Соль
-
- Горчица
- 2-3 ст. л
- Твердый сыр
- 50-70 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 180-200°C.
Выложите тесто на противень, слегка подверните края, чтобы образовался бортик.
Помойте помидоры и разрежьте пополам, добавьте измельченный чеснок, посыпьте розмарином, сбрызните маслом и слегка подсолите.
На основу теста равномерно намажьте горчицу.
Посыпьте тертым сыром.
Выложите помидоры срезом вверх.
Запекайте 20-30 мин, пока тесто не станет золотистым, а сыр — не расплавится.
Советы
Вместо розмарина можно использовать базилик или тимьян.
Если хотите более нежный вкус, возьмите моцареллу, если более выразительный — пармезан.
Для большей сочности можно добавить карамелизированный лук.
Блюдо вкусное как горячим, так и охлажденным.
Помидорный тарт — это доказательство того, что даже самые простые ингредиенты могут превратиться в праздничное блюдо. Приготовьте его раз и он обязательно станет вашим летним фаворитом.