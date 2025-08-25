ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Помидорный тарт: рецепт интересной выпечки

Если хотите удивить гостей или разнообразить семейный обед, попробуйте приготовить помидорный тарт.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Помидорный тарт

Помидорный тарт / © Associated Press

Эта оригинальная выпечка сочетает нежное тесто, сочные томаты и ароматные специи. Блюдо имеет яркий вид, готовится быстро и станет настоящим украшением стола. Рецептом приготовления на своей странице поделился автор канала samura_cooking.

Ингредиенты

Готовое тесто
1 лист
Помидоры черри
200-250 г
Чеснок
2-3 зубчика
Свежий розмарин
1-2 веточки
Оливковое масло
2-3 ст. л
Соль
Горчица
2-3 ст. л
Твердый сыр
50-70 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180-200°C.

  2. Выложите тесто на противень, слегка подверните края, чтобы образовался бортик.

  3. Помойте помидоры и разрежьте пополам, добавьте измельченный чеснок, посыпьте розмарином, сбрызните маслом и слегка подсолите.

  4. На основу теста равномерно намажьте горчицу.

  5. Посыпьте тертым сыром.

  6. Выложите помидоры срезом вверх.

  7. Запекайте 20-30 мин, пока тесто не станет золотистым, а сыр — не расплавится.

Советы

  • Вместо розмарина можно использовать базилик или тимьян.

  • Если хотите более нежный вкус, возьмите моцареллу, если более выразительный — пармезан.

  • Для большей сочности можно добавить карамелизированный лук.

  • Блюдо вкусное как горячим, так и охлажденным.

Помидорный тарт — это доказательство того, что даже самые простые ингредиенты могут превратиться в праздничное блюдо. Приготовьте его раз и он обязательно станет вашим летним фаворитом.

