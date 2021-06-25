Помидоры, фаршированные брынзой: простой рецепт холодной закуски

Наступившая жара все меньше способствует желанию выходить на кухню и включать плиту, а тем более духовку. Спасением становятся простые овощные закуски, которые можно подавать и на завтрак, и на ужин.

Если вы считаете, что фарширование – это долгий и утомительный процесс, вы заблуждаетесь. Приготовьте хоть раз помидоры, фаршированные брынзой, и вам захочется сначала просто повторить, а потом вы начнете экспериментировать с начинками.

Помидоры, фаршированные брынзой, – это закуска-пятиминутка. Быстро, просто, без использования какой бы то ни было техники.

Ингредиенты:

6 помидоров

200 г брынзы

2 столовые ложки натурального йогурта

2 зубка чеснока

листья салата

зеленый лук

укроп

Приготовление

Брынзу раскрошить руками или вилкой, добавить йогурт, измельченные зеленый лук и укроп, пропущенный через пресс чеснок и хорошо вымешать.

Помидоры вымыть, обсушить и срезать верхушки. Чайной ложкой вынуть из помидоров мякоть с семенами, сделав таким образом полые "чашечки", и наполнить их подготовленной начинкой.

Для подачи помидоры, фаршированные брынзой, выложить на листья салата.

На заметку

Помидоры выбирайте спелые, круглые, средней величины и правильной формы.

Если купленная брынза окажется слишком соленой, ее можно вымочить или часть брынзы заменить творогом.

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