Помидоры, фаршированные брынзой: простой рецепт холодной закуски

Наступившая жара все меньше способствует желанию выходить на кухню и включать плиту, а тем более духовку. Спасением становятся простые овощные закуски, которые можно подавать и на завтрак, и на ужин.
Если вы считаете, что фарширование – это долгий и утомительный процесс, вы заблуждаетесь. Приготовьте хоть раз помидоры, фаршированные брынзой, и вам захочется сначала просто повторить, а потом вы начнете экспериментировать с начинками.
Помидоры, фаршированные брынзой, – это закуска-пятиминутка. Быстро, просто, без использования какой бы то ни было техники.
Ингредиенты:
- 6 помидоров
- 200 г брынзы
- 2 столовые ложки натурального йогурта
- 2 зубка чеснока
- листья салата
- зеленый лук
- укроп
Приготовление
Брынзу раскрошить руками или вилкой, добавить йогурт, измельченные зеленый лук и укроп, пропущенный через пресс чеснок и хорошо вымешать.
Помидоры вымыть, обсушить и срезать верхушки. Чайной ложкой вынуть из помидоров мякоть с семенами, сделав таким образом полые "чашечки", и наполнить их подготовленной начинкой.
Для подачи помидоры, фаршированные брынзой, выложить на листья салата.
На заметку
Помидоры выбирайте спелые, круглые, средней величины и правильной формы.
Если купленная брынза окажется слишком соленой, ее можно вымочить или часть брынзы заменить творогом.
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