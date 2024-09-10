Помидоры фаршированные творогом брынзой и зеленью: рецепт полезного блюда

Чтобы приготовить к столу вкусную, яркую закуску, нафаршируйте помидоры.
Для блюда используйте спелые помидоры твердых сортов, творог, брынзу, сметану, а для пикантности добавьте чеснок и зелень.
Ингредиенты
- помидоры
- 5 шт.
- творог
- 200 г
- брынза
- 150 г
- чеснок
- 2 зучика
- сметана
- 2 ст. л.
- оливки
- соль
- перец черный молотый
- зелень
- Помидоры помойте и просушите. Острым ножом срежьте плодоножки помидор, чтобы получилась плоская поверхность, затем срежьте верхушки и чайной ложкой удалите мякоть, оставляя толстые стенки.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Зелень промойте и мелко измельчите.
- Оливки разрежьте на половинки.
- Для начинки в миске смешайте мягкий творог, брынзу, чеснок, сметану, перец черный молотый, укроп и соль. Хорошо перемешайте.
- Наполните каждый помидор приготовленной начинкой до самого верха. Украсьте половинками оливок и листиками укропа или петрушки.
Советы:
- Сметану можно заменить натуральным йогуртом.
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