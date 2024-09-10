Помидоры фаршированные творогом брынзой и зеленью: рецепт полезного блюда

Чтобы приготовить к столу вкусную, яркую закуску, нафаршируйте помидоры.

Для блюда используйте спелые помидоры твердых сортов, творог, брынзу, сметану, а для пикантности добавьте чеснок и зелень.

Ингредиенты помидоры 5 шт. творог 200 г брынза 150 г чеснок 2 зучика сметана 2 ст. л. оливки соль перец черный молотый зелень

Помидоры помойте и просушите. Острым ножом срежьте плодоножки помидор, чтобы получилась плоская поверхность, затем срежьте верхушки и чайной ложкой удалите мякоть, оставляя толстые стенки. Чеснок очистите и выдавите через пресс. Зелень промойте и мелко измельчите. Оливки разрежьте на половинки. Для начинки в миске смешайте мягкий творог, брынзу, чеснок, сметану, перец черный молотый, укроп и соль. Хорошо перемешайте. Наполните каждый помидор приготовленной начинкой до самого верха. Украсьте половинками оливок и листиками укропа или петрушки.

Советы:

Сметану можно заменить натуральным йогуртом.

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