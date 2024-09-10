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Помидоры фаршированные творогом брынзой и зеленью: рецепт полезного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
97 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
144
Время на прочтение
1 мин
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Помидоры фаршированные творогом брынзой и зеленью: рецепт полезного блюда

Помидоры фаршированные творогом брынзой и зеленью / Фото: Credits

Чтобы приготовить к столу вкусную, яркую закуску, нафаршируйте помидоры.

Для блюда используйте спелые помидоры твердых сортов, творог, брынзу, сметану, а для пикантности добавьте чеснок и зелень.

Ингредиенты

помидоры
5 шт.
творог
200 г
брынза
150 г
чеснок
2 зучика
сметана
2 ст. л.
оливки
соль
перец черный молотый
зелень
  1. Помидоры помойте и просушите. Острым ножом срежьте плодоножки помидор, чтобы получилась плоская поверхность, затем срежьте верхушки и чайной ложкой удалите мякоть, оставляя толстые стенки.
  2.  Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  3. Зелень промойте и мелко измельчите.
  4. Оливки разрежьте на половинки.
  5. Для начинки в миске смешайте мягкий творог, брынзу, чеснок, сметану, перец черный молотый, укроп и соль. Хорошо перемешайте.
  6. Наполните каждый помидор приготовленной начинкой до самого верха. Украсьте половинками оливок и листиками укропа или петрушки.

Советы:

  • Сметану можно заменить натуральным йогуртом.

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