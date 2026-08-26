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Помидоры на зиму: рецепт идеальной закрутки
Простой маринад, ароматный укроп, чеснок и три заливки — именно так в семье автора рецепта готовят помидоры, которые всю зиму остаются вкусными, ароматными и аппетитными.
Домашние консервированные помидоры — тот самый вкус, который возвращает к лету даже посреди зимы. На странице Буде смачно разом рассказали о семейном рецепте, проверенном годами. Его особенность заключается в тройной заливке: первые две разы заливают просто кипятком, а в третий раз помидоры уже закрывают горячим маринадом.
Ингредиенты
В 2-литровые банки
помидоры — столько, сколько поместится
чеснок — 2–4 зубчика
укроп — 2 зонтичка
лавровый лист — 2 шт.
хрен — по желанию
базилик или петрушка — по желанию
Для маринада на 1 л воды
каменная соль — 1 ст. л.
сахар — 3 ст. л.
уксус 9% — 1 ст. л (15 мл)
специи для маринада — по желанию
Приготовление
На дно стерильной литровой банки положите чеснок, зонтик укропа, лавровый лист и, по желанию, немного зелени.
Плотно наполните банку помидорами.
Залейте овощи свежим кипятком, накройте стерильной крышкой и оставьте на 20 минут.
После этого воду полностью слейте и не используйте повторно.
Вскипятите новую порцию чистой воды и снова залейте помидоры.
На этот раз оставьте их на 10 минут.
Теперь слейте воду во второй раз и приготовьте маринад.
На 1 л воды добавьте соль и сахар, по желанию — специи.
Доведите до кипения, влейте уксус, перемешайте и сразу залейте помидоры горячим маринадом.
Банки герметично закрутите стерильными крышками, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте до полного остывания.
Семейная тайна
Автор рецепта отмечает, что в их семье для каждой заливки используют свежую воду. Именно этот нюанс они считают важной частью проверенного годами способа консервирования.
Три заливки, несколько простых специй и в кладовой появляются банки, которые зимой будут открываться в первую очередь.