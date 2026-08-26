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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
363
Время на прочтение
2 мин

Помидоры на зиму: рецепт идеальной закрутки

Простой маринад, ароматный укроп, чеснок и три заливки — именно так в семье автора рецепта готовят помидоры, которые всю зиму остаются вкусными, ароматными и аппетитными.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Помидоры на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Помидоры на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Домашние консервированные помидоры — тот самый вкус, который возвращает к лету даже посреди зимы. На странице Буде смачно разом рассказали о семейном рецепте, проверенном годами. Его особенность заключается в тройной заливке: первые две разы заливают просто кипятком, а в третий раз помидоры уже закрывают горячим маринадом.

Ингредиенты

В 2-литровые банки

  • помидоры — столько, сколько поместится

  • чеснок — 2–4 зубчика

  • укроп — 2 зонтичка

  • лавровый лист — 2 шт.

  • хрен — по желанию

  • базилик или петрушка — по желанию

Для маринада на 1 л воды

  • каменная соль — 1 ст. л.

  • сахар — 3 ст. л.

  • уксус 9% — 1 ст. л (15 мл)

  • специи для маринада — по желанию

Приготовление

  1. На дно стерильной литровой банки положите чеснок, зонтик укропа, лавровый лист и, по желанию, немного зелени.

  2. Плотно наполните банку помидорами.

  3. Залейте овощи свежим кипятком, накройте стерильной крышкой и оставьте на 20 минут.

  4. После этого воду полностью слейте и не используйте повторно.

  5. Вскипятите новую порцию чистой воды и снова залейте помидоры.

  6. На этот раз оставьте их на 10 минут.

  7. Теперь слейте воду во второй раз и приготовьте маринад.

  8. На 1 л воды добавьте соль и сахар, по желанию — специи.

  9. Доведите до кипения, влейте уксус, перемешайте и сразу залейте помидоры горячим маринадом.

  10. Банки герметично закрутите стерильными крышками, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте до полного остывания.

Семейная тайна

Автор рецепта отмечает, что в их семье для каждой заливки используют свежую воду. Именно этот нюанс они считают важной частью проверенного годами способа консервирования.

Три заливки, несколько простых специй и в кладовой появляются банки, которые зимой будут открываться в первую очередь.

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