Помидоры на зиму: рецепт идеальной закрутки

Помидоры на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Домашние консервированные помидоры — тот самый вкус, который возвращает к лету даже посреди зимы. На странице Буде смачно разом рассказали о семейном рецепте, проверенном годами. Его особенность заключается в тройной заливке: первые две разы заливают просто кипятком, а в третий раз помидоры уже закрывают горячим маринадом.

Ингредиенты

В 2-литровые банки

помидоры — столько, сколько поместится

чеснок — 2–4 зубчика

укроп — 2 зонтичка

лавровый лист — 2 шт.

хрен — по желанию

базилик или петрушка — по желанию

Для маринада на 1 л воды

каменная соль — 1 ст. л.

сахар — 3 ст. л.

уксус 9% — 1 ст. л (15 мл)

специи для маринада — по желанию

Приготовление

На дно стерильной литровой банки положите чеснок, зонтик укропа, лавровый лист и, по желанию, немного зелени. Плотно наполните банку помидорами. Залейте овощи свежим кипятком, накройте стерильной крышкой и оставьте на 20 минут. После этого воду полностью слейте и не используйте повторно. Вскипятите новую порцию чистой воды и снова залейте помидоры. На этот раз оставьте их на 10 минут. Теперь слейте воду во второй раз и приготовьте маринад. На 1 л воды добавьте соль и сахар, по желанию — специи. Доведите до кипения, влейте уксус, перемешайте и сразу залейте помидоры горячим маринадом. Банки герметично закрутите стерильными крышками, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте до полного остывания.

Семейная тайна

Автор рецепта отмечает, что в их семье для каждой заливки используют свежую воду. Именно этот нюанс они считают важной частью проверенного годами способа консервирования.

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Три заливки, несколько простых специй и в кладовой появляются банки, которые зимой будут открываться в первую очередь.

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