Помидоры с плавленым сыром и яйцами: рецепт популярной закуски

Такую закуску готовить не только просто, но и очень быстро, на все уйдет не больше 15 минут.
Для блюда понадобятся помидоры, плавленый сыр, яйца, чеснок и сметана. В итоге получится свежая, аппетитная закуска, которая станет прекрасным дополнением любого праздничного стола.
Ингредиенты
- помидоры
- 4 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр плавленый
- 90 г
- сметана
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- зелень петрушки
- Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите и очистите.
- Сыр плавленый и яйца натрите на крупной терке.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Для начинки смешайте сыр плавленый, яйца, чеснок. Добавьте соль, перец черный молотый и сметану. Все хорошо перемешайте.
- Помидоры помойте и нарежьте кольцами. Выложите их на блюдо. На каждый кружок помидора выложите начинку и украсьте листиками петрушки.
Советы:
Плавленые сырки предварительно положите в морозильную камеру на 20-30 минут, так их будет лучше натереть.
Сыр можно использовать любой.
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