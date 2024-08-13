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Помидоры с плавленым сыром и яйцами: рецепт популярной закуски

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
175 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1834
Время на прочтение
1 мин
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Помидоры с плавленым сыром и яйцами: рецепт популярной закуски

Помидоры с плавленым сыром и яйцами / Фото: Credits

Такую закуску готовить не только просто, но и очень быстро, на все уйдет не больше 15 минут.

Для блюда понадобятся помидоры, плавленый сыр, яйца, чеснок и сметана. В итоге получится свежая, аппетитная закуска, которая станет прекрасным дополнением любого праздничного стола.

Ингредиенты

помидоры
4 шт.
яйца куриные
2 шт.
сыр плавленый
90 г
сметана
2 ст. л.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
зелень петрушки
  1. Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите и очистите.
  2. Сыр плавленый и яйца натрите на крупной терке.
  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  4. Для начинки смешайте сыр плавленый, яйца, чеснок. Добавьте соль, перец черный молотый и сметану. Все хорошо перемешайте.
  5. Помидоры помойте и нарежьте кольцами. Выложите их на блюдо. На каждый кружок помидора выложите начинку и украсьте листиками петрушки.

Советы:

Плавленые сырки предварительно положите в морозильную камеру на 20-30 минут, так их будет лучше натереть.

Сыр можно использовать любой.

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