- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 901
- Время на прочтение
- 1 мин
Помидоры с сыром и чесноком в духовке: рецепт закуски для праздничного стола
Это легкая, горячая закуска, которая подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.
Сочные, ароматные помидоры под аппетитной сырной корочкой запекаются в духовке, получается очень просто, быстро и вкусно.
Ингредиенты:
помидоры — 500 гр;
твердый сыр — 60 гр.
зелень (укроп, петрушка).
Для маринада:
масло оливковое — 4 ст л;
прованские травы — 1 ч л;
чеснок — 2 зубчика;
перец черный молотый;
соль;
Приготовление:
Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте пополам, поперек, и маленькой ложкой выньте сердцевину.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
Для маринада: в миске смешайте оливковое масло, прованские травы, чеснок, перец черный молотый, соль и залейте половинки помидоров, оставьте на 20-30 минут.
Выложите помидоры, на застеленный пергаментом противень, срезом вверх. В каждую половинку помидоров выложите сырную начинку и полейте оставшимся маринадом.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 10-12 минут. Переложите на блюдо, посыпьте зеленью и подайте к столу.
Советы:
Помидоры выбирайте спелые, но крепкие.