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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
901
Время на прочтение
1 мин

Помидоры с сыром и чесноком в духовке: рецепт закуски для праздничного стола

Это легкая, горячая закуска, которая подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Помидоры с сыром и чесноком в духовке

Помидоры с сыром и чесноком в духовке / © Credits

Сочные, ароматные помидоры под аппетитной сырной корочкой запекаются в духовке, получается очень просто, быстро и вкусно.

Ингредиенты:

  • помидоры — 500 гр;

  • твердый сыр — 60 гр.

  • зелень (укроп, петрушка).

Для маринада:

  • масло оливковое — 4 ст л;

  • прованские травы — 1 ч л;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • соль;

Приготовление:

Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте пополам, поперек, и маленькой ложкой выньте сердцевину.

Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Твердый сыр натрите на мелкую терку.

Для маринада: в миске смешайте оливковое масло, прованские травы, чеснок, перец черный молотый, соль и залейте половинки помидоров, оставьте на 20-30 минут.

Выложите помидоры, на застеленный пергаментом противень, срезом вверх. В каждую половинку помидоров выложите сырную начинку и полейте оставшимся маринадом.

Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 10-12 минут. Переложите на блюдо, посыпьте зеленью и подайте к столу.

Советы:

  • Помидоры выбирайте спелые, но крепкие.

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