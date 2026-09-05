Помидоры с сыром и чесноком в духовке: рецепт закуски для праздничного стола

Помидоры с сыром и чесноком в духовке / © Credits

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Сочные, ароматные помидоры под аппетитной сырной корочкой запекаются в духовке, получается очень просто, быстро и вкусно.

Ингредиенты:

помидоры — 500 гр;

твердый сыр — 60 гр.

зелень (укроп, петрушка).

Для маринада:

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масло оливковое — 4 ст л;

прованские травы — 1 ч л;

чеснок — 2 зубчика;

перец черный молотый;

соль;

Приготовление:

Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте пополам, поперек, и маленькой ложкой выньте сердцевину.

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Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Твердый сыр натрите на мелкую терку.

Для маринада: в миске смешайте оливковое масло, прованские травы, чеснок, перец черный молотый, соль и залейте половинки помидоров, оставьте на 20-30 минут.

Выложите помидоры, на застеленный пергаментом противень, срезом вверх. В каждую половинку помидоров выложите сырную начинку и полейте оставшимся маринадом.

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Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 10-12 минут. Переложите на блюдо, посыпьте зеленью и подайте к столу.

Советы:

Помидоры выбирайте спелые, но крепкие.

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