Помидоры с сыром и яйцом: рецепт популярной закуски

Такую закуску всегда первую разбирают на столе, поэтому сразу готовьте несколько порций. Обязательно используйте спелые, упругие и мясистые плоды.

Вкусная летняя закуска из помидоров и сыра с яйцом, подойдет как к праздничному столу, так и к обычному ужину.

Ингредиенты

помидоры свежие – 3 шт.;

яйцо – 2 шт.;

твердый сыр – 100 г;

чеснок – 3 зубчика;

майонез;

смесь перцев;

соль;

свежий укроп.

Приготовление

Помидоры вымойте, обсушите. Порежьте кружками (не мелко). Выложите на блюдо.

Яйцо сварите вкрутую и натрите на мелкой терке.

Сыр натрите на крупной терке.

В майонез выдавите чеснок через пресс, добавьте соль и перемешайте.

Кружки помидор немного посолите. Посыпьте смесью перцев, смажьте майонезом с чесноком. Сверху выложите натертое яйцо и посыпьте сыром. Украсьте укропом.

Советы

Майонез можете заменить сметаной.

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