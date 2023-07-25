Помидоры с сыром и яйцом: рецепт популярной закуски

Такую закуску всегда первую разбирают на столе, поэтому сразу готовьте несколько порций. Обязательно используйте спелые, упругие и мясистые плоды.
Вкусная летняя закуска из помидоров и сыра с яйцом, подойдет как к праздничному столу, так и к обычному ужину.
Ингредиенты
- помидоры свежие – 3 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- майонез;
- смесь перцев;
- соль;
- свежий укроп.
Приготовление
Помидоры вымойте, обсушите. Порежьте кружками (не мелко). Выложите на блюдо.
Яйцо сварите вкрутую и натрите на мелкой терке.
Сыр натрите на крупной терке.
В майонез выдавите чеснок через пресс, добавьте соль и перемешайте.
Кружки помидор немного посолите. Посыпьте смесью перцев, смажьте майонезом с чесноком. Сверху выложите натертое яйцо и посыпьте сыром. Украсьте укропом.
Советы
Майонез можете заменить сметаной.
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