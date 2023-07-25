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Помидоры с сыром и яйцом: рецепт популярной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
6439
Время на прочтение
1 мин
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Помидоры с сыром и яйцом: рецепт популярной закуски

Рецепт закуски из помидоров / Фото: Credits

Такую закуску всегда первую разбирают на столе, поэтому сразу готовьте несколько порций. Обязательно используйте спелые, упругие и мясистые плоды.

Вкусная летняя закуска из помидоров и сыра с яйцом, подойдет как к праздничному столу, так и к обычному ужину.

Ингредиенты

  • помидоры свежие – 3 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • майонез;
  • смесь перцев;
  • соль;
  • свежий укроп.

Приготовление

Помидоры вымойте, обсушите. Порежьте кружками (не мелко). Выложите на блюдо.

Яйцо сварите вкрутую и натрите на мелкой терке.

Сыр натрите на крупной терке. 

В майонез выдавите чеснок через пресс, добавьте соль и перемешайте.

Кружки помидор немного посолите. Посыпьте смесью перцев, смажьте майонезом с чесноком. Сверху выложите натертое яйцо и посыпьте сыром. Украсьте укропом.

Советы

Майонез можете заменить сметаной.

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Дата публикации
Просмотры
6439
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