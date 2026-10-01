Помидоры с яйцом и сыром: рецепт завтрака за 10 минут

Помидоры с яйцом и сыром instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Если привычный омлет уже немного надоел, самое время придать ему форму. Для этого рецепта помидоры нарезают толстыми кружочками, а мягкую серединку смешивают с яйцами, ветчиной и сыром. Затем начинку выкладывают в томатные «рамки» и обжаривают до золотистой корочки. В результате получается нечто среднее между омлетом, горячей закуской и овощным завтраком. Вкусно, быстро и без лишней посуды — об этом рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты крупные спелые помидоры 2 шт. яйца 2 шт. варёная ветчина 50 г тёртый сыр 50 г соль масло свежая зелень

Приготовление

Помидоры нарежьте толстыми кружочками. Осторожно удалите мягкую серединку и оставьте плотные томатные «рамки». Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом. Выложите помидорные кружочки. Мякоть, которую вы вынули из помидоров, переложите в миску. Добавьте яйца, мелко нарезанный ветчину, тёртый сыр и немного соли. Перемешайте до однородности. Осторожно наполните каждую томатную «рамку» яичной смесью. Готовьте на среднем огне, пока яйцо полностью не схватится, а низ не станет золотистым. Подавайте сразу, пока блюдо горячее. Перед подачей можно посыпать свежей зеленью, например, укропом, петрушкой или зелёным луком.

Начинку этого блюда легко адаптировать под свои предпочтения, например, заменить ветчину беконом или овощами и выбрать любимый сыр.

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