Попкорн из гречки: рецепт оригинального блюда, которое легко приготовить дома

Попкорн из гречки – необычная и вкусная закуска, которая может стать настоящим открытием для многих украинцев.

Гречка – один из самых популярных продуктов в нашей кухне и не каждый знает, что из нее можно приготовить не только кашу, но и хрустящую, ароматную альтернативу традиционному попкорну. Такая закуска отлично подойдет как для просмотра фильмов, так и как необычный ингредиент для салатов, десертов или других блюд. А о рецепте приготовления этого интересного блюда рассказали на странице o_gorodnik.

Почему стоит попробовать попкорн из гречки

Полезный состав. Гречка богата витаминами группы B, железом, магнием и растительным белоком, а это делает ее отличным выбором для здорового питания.

Гречка богата витаминами группы B, железом, магнием и растительным белоком, а это делает ее отличным выбором для здорового питания. Хрустящая текстура. Гречневый попкорн имеет приятную хрустящую консистенцию, которая идеально подходит к соленым и сладким блюдам.

Гречневый попкорн имеет приятную хрустящую консистенцию, которая идеально подходит к соленым и сладким блюдам. Универсальность. Его можно добавлять к йогуртам, мороженому, кашам или даже использовать для украшения пирожных и выпечки.

Ингредиенты Гречневая крупа (не зелёная, а обычная темная гречка) 100 г Подсоленная вода Масло для жарки Соль или сахарная пудра

Приготовление

Промойте гречку под проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Доведите подсоленную воду до кипения. Добавьте гречку и варите в течение 6 мин – она должна быть почти готовой, но не разваренной. Слейте воду через сито и оставьте гречку на несколько минут, чтобы стекала лишняя жидкость. Разогрейте духовой шкаф до 110°C. Разложите отварную гречку равномерным слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сушите в духовке в течение 40-50 мин, периодически помешивайте, пока зерна не станут полностью сухими. Нагрейте масло в глубокой сухой сковороде или фритюрнице до 220-230°C. Маленькими порциями используя металлическое сито, аккуратно опускайте высушенную гречку в горячее масло. Жарьте в течение 20-30 секунд, пока зерна не станут золотистыми и хрустящими. Выложите обжаренную гречку на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Пока она горячая, посыпьте солью или сахарной пудрой – в зависимости от желаемого вкуса. После полного охлаждения пересыпьте гречишный попкорн в герметичный контейнер. Он будет сохраняться хрустящим до 30 дней.

Попкорн из гречки – это не только вкусная, но и полезная альтернатива обычным снекам. Он станет отличной находкой для тех, кто любит экспериментировать на кухне и искать новые способы разнообразить свой рацион. Попробуйте приготовить эту закуску дома и она, без сомнения, станет любимой.

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