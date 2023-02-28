"Пост не голод": писательница Зоя Жук рассказала, что ели украинцы от Масленицы до Пасхи

Знаете ли вы, какие были когда-то традиционные украинские постные блюда и почему все это было забыто на несколько десятилетий. К счастью, некоторым из нас остались воспоминания от бабушек и прабабушек, по которым традиции можно восстановить. Поэтому к этим знаниям нужно относиться с особым уважением.

Писательница Зоя Жук рассказала о том, что наши предки ели во время Великого поста и почему после проведения коллективизации больше никто не постился.

"Последним поколением, которое застало Масленицу, Великий пост и настоящую Пасху, были мои пра-. Так что рассказать есть мало чего, и это все будет через третьи руки (прабаба-мама-я, мама на диктофон говорить отказалась). Итак, место жизни моих предков – Малополовецкое и Яхны (Фастовская область), 20 в.

Как говорила моя прабабушка Химка (1895 г.р.): "Пост не голод, у нас в пост всегда вдоволь еды было", потому что "голодный работать не годен" (местная пословица).

Главным событием недели перед началом Великого поста была ярмарка. Не просто какая-то там ярмарка, а Большая Ярмарка. Каждый хозяин старался на нее поехать – продать излишки сохраненного за зиму, и купить то, чего не купишь во время простого воскресного базара.

Особенностью ярмарки на Масленицу было то, что на нее из Причерноморья и из Балтии привозили соленую рыбу в бочках, бочки сельди и тарань.

Мой прапрадед покупал несколько бочек этой рыбы – не меньше, чем взрослых едоков жило в доме. Но рыба была вкусная, жирная, душистая — и ее ели только в пост, поэтому не было какого-то угнетения, что вот пост и чего-то нельзя будет есть, "ибо будет рыба"! Прабаба потом говорила, что такой вкусной рыбы она не пробовала больше никогда – после того, как "пришли советы", рыба пропала.

(Последняя ярмарка была в Яхнах в 1929 г., потом на ярмарку нужно было ехать в Ставище, и выбора товаров какого-то особенного там уже не было. Можно было купить поросят, например, или что-то из инвентаря.)

Рыбу ели каждый день – с хлебом, с вареным картофелем.

Варили постный капустник с сушеными грибами и постный борщ на квасу. Грибов у нас в деревне ели немного и относились к ним настороженно.

Фото: Credits

Постную пищу сдабривали: зажаренным луком, маслом (конопляным или подсолнечным), маслом с толченым чесноком, толчеными конопляными семенами или маком.

Мака ели очень много – где-то мешок на маленькую семью.

И много ели фасоли — в нашей деревне это была белая сладкая фасоль, бабушка сохранила этот старинный сорт вплоть до смерти и исчезла она из-за опыления с другими в 2000 году. Причем фасоль ели как соленую, так и сладкую. (Я однажды пробовала сладкие пирожки с фасолью – мне не понравилось, но идея вполне понятна: сбить вареную белую фасоль в крем с медом и маком, и это будет начинка). Ели много орехов (грецких), лещина у нас не росла. Ели много сушеных фруктов – в частности, диких груш: компот варили так, чтобы он был густой, не вываренный и можно было съесть распаренные груши.

Ели много и сытно, потому что пост или не пост, а работать нужно было много, а "голодный работать не годен".

Также ели много зелени.

Во-первых, пердун (простите, аутентичное название блюда): это салат из первой зелени с луком и растительным маслом. Не в пост туда крошили яйцо и заправляли сметаной – так вот, с яйцом вполне вкусно, я тоже каждую весну такое делаю. Конечно, у меня не такое знание диких трав, как у прабабушки, но что-то немного можно найти: медуница, примула, острогон, листочки смородины, подорожник. Сныть я не кладу, потому что боюсь перепутать с ядовитым растением, похожим на нее.

И хрень – это тушеная дикая зелень, включая крапиву и молодые листочки хрена, откуда и название блюда, притрушенное измельченными сухарями (не в пост в нее добавляли вареное яйцо, соленый сыр и ложку сметаны). Ну "постная хрень" — это тоже такое себе, а тот вариант, что со всеми привкусами, — очень вкусно.

Пост вкладывался в хозяйственный цикл крестьян: яйца закладывали под наседку, корову водили к бычку так, чтобы она разродилась на исходе поста (последние два месяца перед отелом корову не доят).

После начала коллективизации в семье больше никто никогда не постился. Не потому, что закрыли церкви и всякая атеистическая пропаганда подействовала. Просто с 1931 года люди в моей семье смогли нормально наесться только в конце 1950-х — то есть более двух десятилетий люди, работавшие каждый день физически, были все время голодны. И то, по воспоминаниям мамы, нашей семье повезло – потому что мой дед (ее отец) был сильный и выносливый мужчина, работавший, как вол. Среди ее ровесников по селу были и те, кто жил впроголодь вплоть до середины 1960-х.

(То же в воспоминаниях рассказал мне несколько лет назад церковный староста нашего прихода, это уже не Киевщина, а Винничина. Он был сиротой — отец погиб на фронте, старший из 4 детей. Он сказал: "Я впервые досыта наелся, когда в армию забрали. А уж когда из армии мобилизовался, в 1960х, то любой ценой постарался зацепиться в городе на строительстве, чтобы иметь живые деньги и покупать матери и меньшим еду, потому что в колхозе не платили ничего, а село наше на песке, и с огорода не проживешь".)

Мой папа и мамина старшая сестра, 1948 г.р., рассказывали одинаковую вещь в воспоминаниях о раннем детстве: детей в деревне за работу и хорошее поведение вознаграждали пищей — и этим лакомством был черный хлеб, смоченный в конопляное масло и посыпанный солью. Причем тетя родилась и выросла в селе на Киевщине. А папа родился в городе, в семье военного, и в селе на Полтавщине гостил у деда с бабкой в последний раз в 1956 г. (а уж когда в начале 1960-х гостил у других деда с бабушкой, в Одесской области, то еды было достаточно).

Проигравшие освободительные состязания сто лет назад заплатили страшную цену. Дай нам, Боже, выстоять на этот раз!

Пост – это дорога к Пасхе, внутреннее паломничество. Итак, радостного и настырного нам путешествия.

Для меня путешествие в Пасху невозможно без памяти о моих корнях. Они, мои бабушки и прабабушки, не могли рассказать свою историю – и теперь я рассказываю вместо них. Ибо есть одна вещь, которая страшнее войны и геноцида. Это невидимость. Люди жили, работали, веселились, влюблялись, смеялись... их пришли убивать и уничтожать – и никто того "не заметил". Вроде бы ничего не произошло. Будто советское правительство не возобновило рабство на этих землях, привязав крестьян к колхозам и забрав у них и паспорта, скот, землю, инвентарь... и само человеческое достоинство. Так вот, мы ничего не забыли".

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