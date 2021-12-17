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Постная новогодняя трапеза: три необычных рецепта

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Постная новогодняя трапеза: три необычных рецепта

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Рождественский пост, который еще называют Филипповским, начинается 28 ноября и длится до 6 января. Он становится строгим за неделю до Рождества, достигая наивысшей строгости в Сочельник, и  Новогодняя ночь последняя, когда еще можно порадовать себя и близких рыбными блюдами.   

Разумеется, для праздника не очень подходят караси или минтай, лучше выбрать "богатые" разновидности обитателей водных глубин, например, лосося, семгу или форель. У такой рыбы много разных достоинств, но одно из главных – благородный вкус, благодаря которому блюда не нуждаются в особо изощренных приемах приготовления. Роскошный аромат и вкус нужно лишь умело подчеркнуть и усилить с помощью пряностей, приправ, соусов и правильно подобранного гарнира. Впрочем, сложные блюда из  подобной рыбы, несомненно, произведут за столом фурор и станут кулинарным событием, о котором гости будут вспоминать весь год.

Как выбирать рыбу

© Getty Images/Fotobank
Getty Images/Fotobank

Все усилия по приготовлению рыбных деликатесов могут пойти насмарку, если рыба недостаточно качественная.

У свежей рыбы слабый и приятный специфический запах, присущий тому или иному виду. Лежалая рыба пахнет слишком сильно и, возможно, уже неприятно. 

Качественная рыба блестящая, влажная и упругая, ее противоположность – сухая, тусклая и обмякшая.  Если нажать на спинку некачественной рыбы, ямка так и не выровняется, у свежей, наоборот, вернется в исходное состояние.

На хорошем улове не должно быть никаких пятен – очевидного признака того, что рыба больна.

Глаза свежей рыбы  влажные, яркие и выпуклые. Рыба с тусклыми, сухими, сморщенными или запавшими глазами на прилавке не первый и даже не второй день.

У свежевыловленной рыбы жабры чистые, ярко-красные или розовые, без слизи. Исключение составляют осетровые, жабры которых бывают от темно-красных до почти черных с красным оттенком. Не стоит покупать рыбу с серыми или покрытыми слизью жабрами.

Чешуя здоровой рыбы отделяется с трудом, она гладкая, блестящая, влажная и без проплешин.

Свежая рыба моментально тонет, несвежая продолжает "плавать" на поверхности. Правда, убедиться в этом в магазине сложно. 

Рецепты для новогоднего стола

© Getty Images/Fotobank
Getty Images/Fotobank

Семга, запеченная в медово-горчичном соусе

Изюминка этого блюда не только  в том, что  готовить его просто и быстро, но и в том, что семга под совершенно неповторимым соусом  приобретает поистине необыкновенный, запоминающийся надолго вкус и аромат. 

Сложность: просто

  • Стейки семги (или лосося) 4 шт.
  • Мед луговой или цветочный 2 ст. л.
  • Соевый соус 4 ст. л.
  • Острая или дижонская горчица по вкусу
  • Сухие горчичные зерна
  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Перец чили по вкусу

Смешать горчицу с соевым соусом, медом и маслом, добавить сухие горчичные зерна и немного острого красного перца, перемешать. Семгу помыть, обсушить, уложить в фарфоровую или стеклянную миску и залить получившимся соусом. Оставить мариноваться в холодильнике на 1 час.   Разогреть духовку до 200°С.  Уложить стейки на противень, выстеленный пекарской бумагой (не алюминиевой фольгой), полить сверху оставшимся соусом и запекать в духовке 20 минут. Первые 5 минут при максимальном огне, после – при минимальном.

Идеальный гарнир – картофельное или картофельно-морковное пюре со сливками, салат из зеленых овощей, запеканка из брокколи с сыром.

Жареный лосось с двумя видами сальсы

© Getty Images/Fotobank
Getty Images/Fotobank

Сложность: средне

Сальса – мексиканская разновидность острого соуса, основой которого очень часто служат фрукты. Сочетание сладкого и острого оттенков вкуса – фирменное отличие латиноамериканской приправы. 

  • 4 стейка лосося
  • Сок одного лимона
  • 5-6 веточек базилика
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец и положить в него филе лосося на полчаса-час. Пока лосось маринуется приготовить две сальсы.

Апельсиновая сладко-острая сальса

  • 2 чашки апельсинов, порезанных кубиками
  • 1 красная луковица, порезанная очень мелкими кубиками
  • Стручок  красного перца чили, очищенного от семян, по вкусу
  • 1/4 чашки нарубленных листьев мяты
  • Сок одного лимона

Положить все ингредиенты в миску и осторожно, встряхивая, перемешать.

Сальса с кислинкой и ореховым привкусом из авокадо и киви

  • 1,5 чашки киви, порезанной кубиками
  • 2 средних авокадо (не мягких, но зрелых), нарезанных кубиками
  • 1/3 чашки нарубленного свежего кориандра
  • 1 стручок зеленого острого перца по вкусу
  • 2 стебля зеленого лука, порезанного тонкими кружочками

Смешать все ингредиенты, кроме авокадо и перемешать. Авокадо почистить, порезать и положить в сальсу прямо перед подачей на стол, иначе на воздухе он потемнеет.

Раскалить на чугунной сковороде пару ложек оливкового масла, осторожно положить филе рыбы и обжаривать по паре минут каждую сторону. Затем уменьшить огонь до минимума, накрыть сковороду крышкой и довести рыбу до готовности.  Это займет примерно 15 минут.

Подавать рыбу на больших тарелках с отварным рассыпчатым рисом, салатом из помидор и сальсой.

Пате из форели, припущенной в белом вине

© Getty Images/Fotobank
Getty Images/Fotobank

Сложность: сложно

Пате  – деликатесное блюдо французской кухни, нечто среднее между паштетом и запеканкой, в зависимости от того, запекают ли его в тесте или смешивают в специальной посуде "террин" без запекания . Прелесть этого блюда не только в необычном букете вкуса и запаха, но и в том, что его можно приготовить заранее не 31, а 30 декабря.

  • 4  филе форели (лучше всего речной, но подойдет и радужная)
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 200-250 мл сухого белого вина
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 200 г сливочного масла
  • Пучок укропа
  • Цедра одного лимона
  • По 5 горошин черного и белого перца

В широкую и неглубокую кастрюлю влить вино с лимонным соком и нагреть. Нарезать филе форели, положить в винно-лимонную смесь на 7-10 минут.  Снять с огня и слега отсудить. Добавить в рыбу с вином оливковое масло. Взбить содержимое кастрюли ручным блендером, постепенно добавляя половину размягченного сливочного масла. Приправить солью и белым перцем, разложить по терринам (в данном случае можно заменить формами для небольших кексов или прозрачными глубокими,  порционными тарелками).

Измельчить цедру лимона вместе с укропом и черным перцем, добавить оставшуюся половину сливочного масла и перемешать. Смазать получившимся соусом  поверхность пате в формах. Накрыть и поставить в холодильник.

Идеальный гарнир к пате – пюре из картофеля с сельдереем и сливками, гренки из французского батона и тушеная в молоке цветная капуста.

София Фарах

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