- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Постные пампухи: рецепт классического украинского лакомства к Рождеству
Пампухи — это больше, чем десерт, это символ тепла, семейного уюта и украинских традиций, которые ежегодно возвращаются на наши кухни.
Постные пампухи занимают особое место: без молока и яиц, но с той же воздушной текстурой, мягкостью и знакомым ароматом праздника. Хорошая новость — правильно приготовленные постные пампухи остаются нежными и пышными даже на следующий день. И все же лучшие они тогда, когда еще теплые, только со сковороды, щедро обсыпанные сахаром, а о рецепте их приготовления рассказали на странице vivien_kb.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 500 г
- тёплая вода
- 250 мл
- растительное масло
- 50 мл
- сахар
- 50 г
- соль
- ¼ ч. л.
- сухие дрожжи
- 12 г
- маковая начинка
-
- сахар для обсыпки
-
Приготовление
Муку просейте, это помогает сделать тесто легким и воздушным.
В отдельной миске соедините теплую воду, сахар, соль, сухие дрожжи и масло.
Смесь оставьте на 10-15 мин, чтобы дрожжи активировались.
Жидкую основу постепенно добавьте к муке, замесите мягкое, эластичное тесто.
Накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа — до увеличения объема вдвое.
Готовое тесто раскатайте в пласт.
На него выложите по чайной ложке маковой начинки, накройте вторым пластом теста и сделайте пончики стаканом или круглой формой.
Сформированные пончики оставьте еще на 20-30 мин, чтобы они стали еще более воздушными.
Пампухи жарят в большом количестве хорошо разогретого масла на среднем огне до равномерной золотистой корочки. Важно не спешить, слишком высокая температура может подрумянить поверхность, но оставить середину сырой.
Только что снятые с масла пончики обваливают в сахаре. Именно в горячем виде они впитывают сладость и становятся особенно нежными.
Советы
Температура воды должна быть теплой, но не горячей — это ключ к активным дрожжам.
Не перегружайте пампухи начинкой: баланс обеспечит идеальную форму и равномерную жарку.
Хранить пампухи лучше в закрытом контейнере — так они останутся мягкими и на следующий день.
Постные пампухи — пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее чудо. Они легко вписываются и в праздничный стол, и в уютный домашний вечер. Золотистые, воздушные и ароматные, они доказывают, что классика не требует лишних осложнений — только времени, внимания и немного любви.