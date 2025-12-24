ТСН в социальных сетях

Рецепты
74
2 мин

Постные пампухи: рецепт классического украинского лакомства к Рождеству

Пампухи — это больше, чем десерт, это символ тепла, семейного уюта и украинских традиций, которые ежегодно возвращаются на наши кухни.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
3 часа
350 ккал
пампухи

пампухи / © Credits

Постные пампухи занимают особое место: без молока и яиц, но с той же воздушной текстурой, мягкостью и знакомым ароматом праздника. Хорошая новость — правильно приготовленные постные пампухи остаются нежными и пышными даже на следующий день. И все же лучшие они тогда, когда еще теплые, только со сковороды, щедро обсыпанные сахаром, а о рецепте их приготовления рассказали на странице vivien_kb.

Ингредиенты

пшеничная мука
500 г
тёплая вода
250 мл
растительное масло
50 мл
сахар
50 г
соль
¼ ч. л.
сухие дрожжи
12 г
маковая начинка
сахар для обсыпки

Приготовление

  1. Муку просейте, это помогает сделать тесто легким и воздушным.

  2. В отдельной миске соедините теплую воду, сахар, соль, сухие дрожжи и масло.

  3. Смесь оставьте на 10-15 мин, чтобы дрожжи активировались.

  4. Жидкую основу постепенно добавьте к муке, замесите мягкое, эластичное тесто.

  5. Накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа — до увеличения объема вдвое.

  6. Готовое тесто раскатайте в пласт.

  7. На него выложите по чайной ложке маковой начинки, накройте вторым пластом теста и сделайте пончики стаканом или круглой формой.

  8. Сформированные пончики оставьте еще на 20-30 мин, чтобы они стали еще более воздушными.

  9. Пампухи жарят в большом количестве хорошо разогретого масла на среднем огне до равномерной золотистой корочки. Важно не спешить, слишком высокая температура может подрумянить поверхность, но оставить середину сырой.

  10. Только что снятые с масла пончики обваливают в сахаре. Именно в горячем виде они впитывают сладость и становятся особенно нежными.

Советы

  • Температура воды должна быть теплой, но не горячей — это ключ к активным дрожжам.

  • Не перегружайте пампухи начинкой: баланс обеспечит идеальную форму и равномерную жарку.

  • Хранить пампухи лучше в закрытом контейнере — так они останутся мягкими и на следующий день.

Постные пампухи — пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее чудо. Они легко вписываются и в праздничный стол, и в уютный домашний вечер. Золотистые, воздушные и ароматные, они доказывают, что классика не требует лишних осложнений — только времени, внимания и немного любви.

74
