Постные пампухи: рецепт классического украинского лакомства к Рождеству

пампухи / © Credits

Реклама

Постные пампухи занимают особое место: без молока и яиц, но с той же воздушной текстурой, мягкостью и знакомым ароматом праздника. Хорошая новость — правильно приготовленные постные пампухи остаются нежными и пышными даже на следующий день. И все же лучшие они тогда, когда еще теплые, только со сковороды, щедро обсыпанные сахаром, а о рецепте их приготовления рассказали на странице vivien_kb.

Ингредиенты пшеничная мука 500 г тёплая вода 250 мл растительное масло 50 мл сахар 50 г соль ¼ ч. л. сухие дрожжи 12 г маковая начинка сахар для обсыпки

Приготовление

Муку просейте, это помогает сделать тесто легким и воздушным. В отдельной миске соедините теплую воду, сахар, соль, сухие дрожжи и масло. Смесь оставьте на 10-15 мин, чтобы дрожжи активировались. Жидкую основу постепенно добавьте к муке, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа — до увеличения объема вдвое. Готовое тесто раскатайте в пласт. На него выложите по чайной ложке маковой начинки, накройте вторым пластом теста и сделайте пончики стаканом или круглой формой. Сформированные пончики оставьте еще на 20-30 мин, чтобы они стали еще более воздушными. Пампухи жарят в большом количестве хорошо разогретого масла на среднем огне до равномерной золотистой корочки. Важно не спешить, слишком высокая температура может подрумянить поверхность, но оставить середину сырой. Только что снятые с масла пончики обваливают в сахаре. Именно в горячем виде они впитывают сладость и становятся особенно нежными.

Советы

Температура воды должна быть теплой, но не горячей — это ключ к активным дрожжам.

Не перегружайте пампухи начинкой: баланс обеспечит идеальную форму и равномерную жарку.

Хранить пампухи лучше в закрытом контейнере — так они останутся мягкими и на следующий день.

Постные пампухи — пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее чудо. Они легко вписываются и в праздничный стол, и в уютный домашний вечер. Золотистые, воздушные и ароматные, они доказывают, что классика не требует лишних осложнений — только времени, внимания и немного любви.