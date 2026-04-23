Песни пуцлики

Украинская кухня богата на блюда, которые передаются из поколения в поколение без точных граммов, но с большой любовью. Пуцогалушки или как их еще называют пуцлики — одно из таких. Их готовят из доступных продуктов, а именно картофеля, муки и простых дополнений вроде орехов и сахара.

Фудблогер Мирослава Пекарюк вместе с Дианой Михайловой показали, как легко вернуть этот вкус в современную кухню, без лишних сложностей.

Ингредиенты картофельное пюре 300 г мука 150-170 г соль молотые орехи 300 г сахар 3-5 ст. л.

Приготовление

Начинается все с основы — картофеля. Его очищаем, моем и отвариваем в подсоленной воде до мягкости. Еще горячий картофель превращаем в пюре, а затем даем ему полностью остыть, это важно для правильной текстуры теста. К холодному пюре добавляем муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть нежным, но не липнуть к рукам. Далее идет формирование. Тесто разделите на несколько частей, скатайте в «колбаски» и отщипните или нарежьте на небольшие кусочки, будущие клецки. Опустите их в кипящую подсоленную воду. Как только клецки всплывут, варите еще примерно 5 мин, этого достаточно, чтобы они стали нежными и готовыми. Готовые пуцлики выложите на тарелку и щедро посыпьте молотыми орехами и сахаром.

Пуцлики — доказательство того, что кулинарная магия не требует сложных техник или дорогих продуктов. Иногда достаточно картошки, горсти муки и правильной атмосферы.