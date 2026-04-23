ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
198
Время на прочтение
2 мин

Постные пуцлики — интересный рецепт украинского блюда

Постные пуцогалушки — это нежное, домашнее блюдо, абсолютно универсальное, которое понравится и взрослым, и детям.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
380 ккал
Комментарии
Украинская кухня богата на блюда, которые передаются из поколения в поколение без точных граммов, но с большой любовью. Пуцогалушки или как их еще называют пуцлики — одно из таких. Их готовят из доступных продуктов, а именно картофеля, муки и простых дополнений вроде орехов и сахара.

Фудблогер Мирослава Пекарюк вместе с Дианой Михайловой показали, как легко вернуть этот вкус в современную кухню, без лишних сложностей.

Ингредиенты

картофельное пюре
300 г
мука
150-170 г
соль
молотые орехи
300 г
сахар
3-5 ст. л.
Приготовление

  1. Начинается все с основы — картофеля. Его очищаем, моем и отвариваем в подсоленной воде до мягкости.

  2. Еще горячий картофель превращаем в пюре, а затем даем ему полностью остыть, это важно для правильной текстуры теста.

  3. К холодному пюре добавляем муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть нежным, но не липнуть к рукам.

  4. Далее идет формирование. Тесто разделите на несколько частей, скатайте в «колбаски» и отщипните или нарежьте на небольшие кусочки, будущие клецки.

  5. Опустите их в кипящую подсоленную воду.

  6. Как только клецки всплывут, варите еще примерно 5 мин, этого достаточно, чтобы они стали нежными и готовыми.

  7. Готовые пуцлики выложите на тарелку и щедро посыпьте молотыми орехами и сахаром.

Пуцлики — доказательство того, что кулинарная магия не требует сложных техник или дорогих продуктов. Иногда достаточно картошки, горсти муки и правильной атмосферы.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
198
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie