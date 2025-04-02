Постные вертуты с капустой: рецепт украинской выпечки

Постные вертуты с капустой / © Credits

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В пост или просто для разнообразия рациона следует попробовать вертуты с капустой. Это вкусное, полезное и очень простое блюдо, которое станет прекрасной альтернативой магазинной выпечке. А о его рецепте и тонкостях приготовления рассказали на странице bude_smachno_razom.

Вертута — это рулет из обычного или постного теста, который скручивается в форме спирали. По сути это разновидность штруделя, но в восточноевропейском исполнении. Чаще всего вертуты готовят с соленой начинкой: капустой, картофелем, грибами, зеленым луком. Однако существуют и сладкие варианты — с яблоками, маком, орехами или повидлом.

Ингредиенты

Для теста:

Мука 500 г

Теплая вода 180 мл

Соль ½ ч. л

Масло 6 ст. л

Для начинки:

Капуста белокочанная 500 г

Лук 1 шт.

Морковь (по желанию) 1 шт.

Масло 2 ст. л

Соль

Перец

Кунжут

Приготовление

В глубокую миску просейте муку, добавьте соль и перемешайте. В центре сделайте углубление, влейте теплую воду и масло. Начните вымешивать ложкой, затем руками. Важно, чтобы тесто стало мягким, эластичным, но не липким. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 30 мин. Капусту нашинкуйте тонкими полосками, лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Разогрейте масло в сковороде, добавьте лук, немного обжарьте, затем положите морковь и капусту. Посолить, поперчить и тушить на среднем огне до мягкости, 15-20 мин. Перед использованием охладите начинку. Тесто разделите на 3 или 8 равных частей (в зависимости от желаемого размера выпечки). Смажьте руки растительным маслом и раскатайте каждый кусочек в очень тонкий пласт. Выложите начинку равномерным слоем и сверните рулетом. Затем рулет сверните спиралью («улиткой») и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C в разогретой духовке 45-50 мин. Когда вертуты станут румяными, достаньте их из духовки и дайте немного остыть.

Советы:

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Чтобы тесто было нежным и хрустящим, дайте ему время отдохнуть перед раскаткой.

Для более насыщенного вкуса к капустной начинке можно добавить грибы или сушеный укроп.

Перед подачей смажьте вертуты соусом из чеснока, зелени и растительного масла — это придаст пикантность и аромат.

Вертуты — это выпечка, которая остается актуальной даже в современном ритме жизни. Они отлично подходят для семейного обеда, постного стола или перекуса в путь. Кроме того, их можно замораживать и разогревать, когда нет времени на приготовление.

Попробуйте приготовить вертуты по этому рецепту — и они станут любимым блюдом в вашем доме.

Приятного аппетита!