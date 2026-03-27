Постный фасолевый суп: рецепт питательного блюда из простых продуктов
Сытный, постный, фасолевый суп выручит вас во время поста. Несмотря на отсутствие мяса, блюдо получается очень питательным.
Для приготовления вам понадобятся доступные продукты и всего лишь 20 минут времени.
Ингредиенты
- фасоль консервированная
- банка (450 гр)
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 1,8 л
- лавровый лист
- 1 шт.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
Картофель, морковь, лук очистите, помойте.
Картофель нарежьте на средние кубики.
Морковь натрите на крупную терку.
Лук нарежьте на мелкие кубики.
Зелень измельчите.
Фасоль откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой.
В кастрюлю влейте воду, выложите картофель и варите с момента закипания 10 минут.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем морковь, обжарьте три минуты, томатную пасту, перемешайте, обжарьте еще 2 минуты, влейте немного воды, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, соль и протушите 5-7 минут.
Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем. Доведите суп до кипения, снимите с огня, разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью.
Советы:
Фасоль используйте любую, если сухую, тогда замочите ее на ночь.