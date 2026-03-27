Рецепты
103
1 мин

Постный фасолевый суп: рецепт питательного блюда из простых продуктов

Сытный, постный, фасолевый суп выручит вас во время поста. Несмотря на отсутствие мяса, блюдо получается очень питательным.

Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
58 ккал
Постный фасолевый суп

Постный фасолевый суп / © Credits

Для приготовления вам понадобятся доступные продукты и всего лишь 20 минут времени.

Ингредиенты

фасоль консервированная
банка (450 гр)
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
вода
1,8 л
лавровый лист
1 шт.
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)

  1. Картофель, морковь, лук очистите, помойте.

  2. Картофель нарежьте на средние кубики.

  3. Морковь натрите на крупную терку.

  4. Лук нарежьте на мелкие кубики.

  5. Зелень измельчите.

  6. Фасоль откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой.

  7. В кастрюлю влейте воду, выложите картофель и варите с момента закипания 10 минут.

  8. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем морковь, обжарьте три минуты, томатную пасту, перемешайте, обжарьте еще 2 минуты, влейте немного воды, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, соль и протушите 5-7 минут.

  9. Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем. Доведите суп до кипения, снимите с огня, разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Фасоль используйте любую, если сухую, тогда замочите ее на ночь.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

