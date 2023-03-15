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Постный салат с маринованными шампиньонами: простой рецепт

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
467
Время на прочтение
1 мин
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Постный салат с маринованными шампиньонами: простой рецепт

Фото: Credits

Для этого овощного салата понадобится такой набор продуктов: отварной картофель, маринованные грибы, соленые огурцы и консервированный горошек.

Все ингредиенты салата отлично сочетаются между собой.

Ингредиенты

  • картофель – 6 шт.
  • соленые огурцы – 4 шт.
  • горошек консервированный – 200 г
  • маринованные шампиньоны – 200 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • черный перец молотый
  • соль
  • оливковое масло – для заправки
  • зелень

Приготовление

Вымытый картофель отварите до готовности. Остудите, очистите.

Нарежьте кубиками картофель, грибы, огурцы и лук. Добавьте к нарезанным овощам горошек, соль, перец, оливковое масло. Перемешайте.

Посыпьте салат зеленью.

Советы

  • Горошек можно заменить фасолью.
  • Оливковое масло можно заменить растительным.

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Дата публикации
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467
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