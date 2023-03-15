Постный салат с маринованными шампиньонами: простой рецепт

Для этого овощного салата понадобится такой набор продуктов: отварной картофель, маринованные грибы, соленые огурцы и консервированный горошек.
Все ингредиенты салата отлично сочетаются между собой.
Ингредиенты
- картофель – 6 шт.
- соленые огурцы – 4 шт.
- горошек консервированный – 200 г
- маринованные шампиньоны – 200 г
- лук репчатый – 1 шт.
- черный перец молотый
- соль
- оливковое масло – для заправки
- зелень
Приготовление
Вымытый картофель отварите до готовности. Остудите, очистите.
Нарежьте кубиками картофель, грибы, огурцы и лук. Добавьте к нарезанным овощам горошек, соль, перец, оливковое масло. Перемешайте.
Посыпьте салат зеленью.
Советы
- Горошек можно заменить фасолью.
- Оливковое масло можно заменить растительным.
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