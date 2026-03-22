Рецепты
55
1 мин

Постный яблочный пирог: рецепт полезной выпечки

Простой рецепт вкусного пирога с яблочной начинкой без яиц, молока и сливочного масла.

Екатерина Труш
Это отличный вариант для тех, кто соблюдает пост или придерживается правильного питания, выпечка получается мягкой, в меру сладкой и влажной.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная — 250 гр;

  • сахар — 1 ст л;

  • масло растительное — 120 мл;

  • вода холодная — 5 ст л;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • яблоки — 500 гр;

  • сахар — 80 гр;

  • кукурузный крахмал — 1 ст л (без верха);

  • лимонный сок — 1 ст л;

  • корица молотая — 0,5 ч л;

  • сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Смешайте просеянную муку, сахар, соль, добавьте растительное масло и разотрите вилкой до крошки. Постепенно влейте холодную воду, перемешайте и замесите мягкое, не липкое тесто. Разделите на две части, заверните каждую в пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.

  2. Яблоки помойте, удалите сердцевину, нарежьте на тонкие ломтики, сбрызните лимонным соком, посыпьте сахаром, корицей, крахмалом, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

  3. Раскатайте одну часть теста в пласт и выложите в форму для выпечки, формируя бортики, затем равномерно распределите начинку и накройте вторым слоем теста, защипните края и сделайте небольшое отверстие в середине пирога.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут до золотистой корочки. Выньте из духовки, дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.

Советы:

  • Крахмал используйте любой.

