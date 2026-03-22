Постный яблочный пирог: рецепт полезной выпечки
Простой рецепт вкусного пирога с яблочной начинкой без яиц, молока и сливочного масла.
Это отличный вариант для тех, кто соблюдает пост или придерживается правильного питания, выпечка получается мягкой, в меру сладкой и влажной.
Ингредиенты:
Для теста:
мука пшеничная — 250 гр;
сахар — 1 ст л;
масло растительное — 120 мл;
вода холодная — 5 ст л;
соль — щепотка.
Для начинки:
яблоки — 500 гр;
сахар — 80 гр;
кукурузный крахмал — 1 ст л (без верха);
лимонный сок — 1 ст л;
корица молотая — 0,5 ч л;
сахарная пудра.
Приготовление:
Смешайте просеянную муку, сахар, соль, добавьте растительное масло и разотрите вилкой до крошки. Постепенно влейте холодную воду, перемешайте и замесите мягкое, не липкое тесто. Разделите на две части, заверните каждую в пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.
Яблоки помойте, удалите сердцевину, нарежьте на тонкие ломтики, сбрызните лимонным соком, посыпьте сахаром, корицей, крахмалом, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
Раскатайте одну часть теста в пласт и выложите в форму для выпечки, формируя бортики, затем равномерно распределите начинку и накройте вторым слоем теста, защипните края и сделайте небольшое отверстие в середине пирога.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут до золотистой корочки. Выньте из духовки, дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и подайте к столу.
Советы:
Крахмал используйте любой.