- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Праздничная сырная закуска: рецепт вкусной намазки
Эта закуска не только вкусная, но и очень красивая, ее можно легко сфотографировать для Instagram или украсить праздничный стол, чтобы удивить гостей.
Если вы хотите, чтобы праздничный стол выглядел красиво, был вкусным и при этом легким в приготовлении, эта сырная закуска — именно то, что надо. Она нежная, ароматная и одновременно элегантная — идеальна для гостей и семейных вечеров, а о рецепте ее приготовления рассказали на странице nata.cooking.
Ингредиенты
- крем-сыр
- 150 г
- твердый сыр (Гауда, Чедер, Маасдам)
- 50-70 г
- грецкие орехи
- 50-70 г
- вяленые томаты
-
- чеснок
- ½ шт.
- зелень
-
- молотый перец
-
- зерна граната
-
Приготовление
В крем-сыр добавляем натертый твердый сыр, измельченные грецкие орехи, нарезанные вяленые томаты, чеснок, зелень и немного молотого перца.
Хорошо перемешанную массу заворачиваем в пищевую пленку, формируем шар или цилиндр. Отправляем в холодильник на 1-2 часа, чтобы сырная масса остыла и держала форму.
Перед подачей украшаем зернами граната, можно добавить измельченные орехи или орехи, смешанные с клюквой.
Нежная текстура крем-сыра, пикантность твердого сыра, хруст орехов и яркие зерна граната делают это блюдо маленьким шедевром даже для тех, кто не любит долго стоять на кухне.