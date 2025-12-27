Праздничная сырная закуска: рецепт вкусной намазки

Сырная закуска к праздничному столу instagram.com_nata.cooking / © Instagram

Если вы хотите, чтобы праздничный стол выглядел красиво, был вкусным и при этом легким в приготовлении, эта сырная закуска — именно то, что надо. Она нежная, ароматная и одновременно элегантная — идеальна для гостей и семейных вечеров, а о рецепте ее приготовления рассказали на странице nata.cooking.

Ингредиенты крем-сыр 150 г твердый сыр (Гауда, Чедер, Маасдам) 50-70 г грецкие орехи 50-70 г вяленые томаты чеснок ½ шт. зелень молотый перец зерна граната

Приготовление

В крем-сыр добавляем натертый твердый сыр, измельченные грецкие орехи, нарезанные вяленые томаты, чеснок, зелень и немного молотого перца. Хорошо перемешанную массу заворачиваем в пищевую пленку, формируем шар или цилиндр. Отправляем в холодильник на 1-2 часа, чтобы сырная масса остыла и держала форму. Перед подачей украшаем зернами граната, можно добавить измельченные орехи или орехи, смешанные с клюквой.

Нежная текстура крем-сыра, пикантность твердого сыра, хруст орехов и яркие зерна граната делают это блюдо маленьким шедевром даже для тех, кто не любит долго стоять на кухне.