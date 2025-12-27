ТСН в социальных сетях

Рецепты
83
1 мин

Праздничная сырная закуска: рецепт вкусной намазки

Эта закуска не только вкусная, но и очень красивая, ее можно легко сфотографировать для Instagram или украсить праздничный стол, чтобы удивить гостей.

Станислава Бондаренко
1 час. 15 мин.
400 ккал
Сырная закуска к праздничному столу instagram.com_nata.cooking

Сырная закуска к праздничному столу instagram.com_nata.cooking / © Instagram

Если вы хотите, чтобы праздничный стол выглядел красиво, был вкусным и при этом легким в приготовлении, эта сырная закуска — именно то, что надо. Она нежная, ароматная и одновременно элегантная — идеальна для гостей и семейных вечеров, а о рецепте ее приготовления рассказали на странице nata.cooking.

Ингредиенты

крем-сыр
150 г
твердый сыр (Гауда, Чедер, Маасдам)
50-70 г
грецкие орехи
50-70 г
вяленые томаты
чеснок
½ шт.
зелень
молотый перец
зерна граната

Приготовление

  1. В крем-сыр добавляем натертый твердый сыр, измельченные грецкие орехи, нарезанные вяленые томаты, чеснок, зелень и немного молотого перца.

  2. Хорошо перемешанную массу заворачиваем в пищевую пленку, формируем шар или цилиндр. Отправляем в холодильник на 1-2 часа, чтобы сырная масса остыла и держала форму.

  3. Перед подачей украшаем зернами граната, можно добавить измельченные орехи или орехи, смешанные с клюквой.

Нежная текстура крем-сыра, пикантность твердого сыра, хруст орехов и яркие зерна граната делают это блюдо маленьким шедевром даже для тех, кто не любит долго стоять на кухне.

83
