Праздничное печенье: рецепт вкусности к Рождеству и Новому Году
Новогоднее настроение уже чувствуется в воздухе: гирлянды светятся, запах мандаринов кружит в комнате, а на кухне пахнет сладким колдовством.
Если вы еще не начали готовить праздничные вкусности, самое время это изменить. Один из самых популярных рецептов этого сезона — яркое, ароматное печенье, о рецепте которого рассказали на странице anastasiiacooking и которое покоряет не только своим вкусом, но и цветом.
Ингредиенты
- мягкое сливочное масло
- 200 г
- сахар
- 80 г
- сахарная пудра
- 80 г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 320 г
- цедра лимона или апельсина
-
- пищевой краситель (красный, зеленый или любой, который поднимет настроение)
-
Приготовление
Взбиваем масло с сахаром и сахарной пудрой до светлого воздушного крема. Это первый шаг к нежной текстуре печенья, держим миксер 2-3 мин.
Добавляем яйцо и цедру и перемешиваем до однородности. Легкий цитрусовый аромат сразу наполнит кухню праздничной атмосферой.
Вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Оно должно немного липнуть к рукам, так печенье будет нежным.
Делим тесто пополам, одну часть окрашиваем красителем и вымешиваем до равномерного цвета.
Заверните обе части теста в пакет или пищевую пленку и отправьте на 20-25 мин в морозилку или на 1 час в холодильник.
Для одного печенья понадобится по 15 г белого и красного теста.
Раскатываем шарики в две «колбаски» длиной 10-15 см, кладем рядом и скручиваем в жгут 2-3 раза.
Затем раскатываем вместе и формируем крючок.
Перекладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180°C в течение 10-12 мин.
Советы
Печенье должно оставаться мягким после выпекания. Не переживайте, если оно кажется немного недопеченным, после остывания оно будет идеальным. А еще, чтобы создать настоящее новогоднее настроение, оформляйте печенье цветной глазурью или посыпкой, чтобы ваша праздничная тарелка заиграла всеми красками праздника.
Новогоднее настроение — это не только елка и подарки. Это аромат свежей выпечки, тепло кухни и маленькие моменты, которые мы создаем собственноручно. Поэтому зажгите духовку, включайте праздничную музыку и готовьте печенье, которое не только вкусное, но и дарит настоящую магию зимних праздников.