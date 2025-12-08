Праздничное печенье: рецепт вкусности к Рождеству и Новому Году

Новогоднее печенье tiktok.com_@anastasiiacooking

Реклама

Если вы еще не начали готовить праздничные вкусности, самое время это изменить. Один из самых популярных рецептов этого сезона — яркое, ароматное печенье, о рецепте которого рассказали на странице anastasiiacooking и которое покоряет не только своим вкусом, но и цветом.

Ингредиенты мягкое сливочное масло 200 г сахар 80 г сахарная пудра 80 г яйцо 1 шт. мука 320 г цедра лимона или апельсина пищевой краситель (красный, зеленый или любой, который поднимет настроение)

Приготовление

Взбиваем масло с сахаром и сахарной пудрой до светлого воздушного крема. Это первый шаг к нежной текстуре печенья, держим миксер 2-3 мин. Добавляем яйцо и цедру и перемешиваем до однородности. Легкий цитрусовый аромат сразу наполнит кухню праздничной атмосферой. Вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Оно должно немного липнуть к рукам, так печенье будет нежным. Делим тесто пополам, одну часть окрашиваем красителем и вымешиваем до равномерного цвета. Заверните обе части теста в пакет или пищевую пленку и отправьте на 20-25 мин в морозилку или на 1 час в холодильник. Для одного печенья понадобится по 15 г белого и красного теста. Раскатываем шарики в две «колбаски» длиной 10-15 см, кладем рядом и скручиваем в жгут 2-3 раза. Затем раскатываем вместе и формируем крючок. Перекладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180°C в течение 10-12 мин.

Советы

Печенье должно оставаться мягким после выпекания. Не переживайте, если оно кажется немного недопеченным, после остывания оно будет идеальным. А еще, чтобы создать настоящее новогоднее настроение, оформляйте печенье цветной глазурью или посыпкой, чтобы ваша праздничная тарелка заиграла всеми красками праздника.

Новогоднее настроение — это не только елка и подарки. Это аромат свежей выпечки, тепло кухни и маленькие моменты, которые мы создаем собственноручно. Поэтому зажгите духовку, включайте праздничную музыку и готовьте печенье, которое не только вкусное, но и дарит настоящую магию зимних праздников.