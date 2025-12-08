ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
15
Время на прочтение
2 мин

Праздничное печенье: рецепт вкусности к Рождеству и Новому Году

Новогоднее настроение уже чувствуется в воздухе: гирлянды светятся, запах мандаринов кружит в комнате, а на кухне пахнет сладким колдовством.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
795 ккал
Новогоднее печенье tiktok.com_@anastasiiacooking

Новогоднее печенье tiktok.com_@anastasiiacooking

Если вы еще не начали готовить праздничные вкусности, самое время это изменить. Один из самых популярных рецептов этого сезона — яркое, ароматное печенье, о рецепте которого рассказали на странице anastasiiacooking и которое покоряет не только своим вкусом, но и цветом.

Ингредиенты

мягкое сливочное масло
200 г
сахар
80 г
сахарная пудра
80 г
яйцо
1 шт.
мука
320 г
цедра лимона или апельсина
пищевой краситель (красный, зеленый или любой, который поднимет настроение)

Приготовление

  1. Взбиваем масло с сахаром и сахарной пудрой до светлого воздушного крема. Это первый шаг к нежной текстуре печенья, держим миксер 2-3 мин.

  2. Добавляем яйцо и цедру и перемешиваем до однородности. Легкий цитрусовый аромат сразу наполнит кухню праздничной атмосферой.

  3. Вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Оно должно немного липнуть к рукам, так печенье будет нежным.

  4. Делим тесто пополам, одну часть окрашиваем красителем и вымешиваем до равномерного цвета.

  5. Заверните обе части теста в пакет или пищевую пленку и отправьте на 20-25 мин в морозилку или на 1 час в холодильник.

  6. Для одного печенья понадобится по 15 г белого и красного теста.

  7. Раскатываем шарики в две «колбаски» длиной 10-15 см, кладем рядом и скручиваем в жгут 2-3 раза.

  8. Затем раскатываем вместе и формируем крючок.

  9. Перекладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180°C в течение 10-12 мин.

Советы

Печенье должно оставаться мягким после выпекания. Не переживайте, если оно кажется немного недопеченным, после остывания оно будет идеальным. А еще, чтобы создать настоящее новогоднее настроение, оформляйте печенье цветной глазурью или посыпкой, чтобы ваша праздничная тарелка заиграла всеми красками праздника.

Новогоднее настроение — это не только елка и подарки. Это аромат свежей выпечки, тепло кухни и маленькие моменты, которые мы создаем собственноручно. Поэтому зажгите духовку, включайте праздничную музыку и готовьте печенье, которое не только вкусное, но и дарит настоящую магию зимних праздников.

Дата публикации
Количество просмотров
15
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie