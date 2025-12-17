- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Праздничный салат в форме рулета: рецепт оригинального блюда
Когда праздничное настроение хочется создать быстро, без многочасового стояния у плиты, на сцену выходят рецепты с «вау» эффектом. Один из таких — салат-рулет.
Рулетные салаты давно стали фаворитами домашних праздников. Они держат форму, легко нарезаются, красиво подаются и позволяют экспериментировать с начинками. Именно поэтому такие салаты одинаково уместно выглядят и на семейном ужине, и на праздничном столе, а о рецепте именно этого салата рассказали на странице kathycoooks.
Ингредиенты
- крем-сыр
- 1 упаковка
- яйца
- 5 шт.
- ветчина
-
- отварной картофель
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- кукуруза
- 3-4 ст. л
- свежий огурец
- 1 шт.
- майонез
-
- соль
-
Приготовление
На пищевую пленку слоями выложите натертые белки, затем желтки и тонкий слой майонеза.
По желанию немного подсолите.
В центре разместите слайсы ветчины.
Далее добавьте кубики отварного картофеля, немного соли и майонеза.
Следующий слой — морковь, кукуруза и свежий огурец.
Снова слегка подсолите и добавьте майонез, но не перегружайте им блюдо.
Аккуратно сверните салат с помощью пленки в плотный рулет, хорошо зафиксируйте и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Перед подачей покройте рулет слоем крем-сыра и украсьте огурцом, крошкой желтка или зеленью.
Этот салат невероятно нежный, яркий и праздничный — именно тот вариант, который хочется сохранить в любимых рецептах и возвращаться к нему снова и снова.