Рецепты
142
1 мин

Праздничный салат в форме рулета: рецепт оригинального блюда

Когда праздничное настроение хочется создать быстро, без многочасового стояния у плиты, на сцену выходят рецепты с «вау» эффектом. Один из таких — салат-рулет.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
148 ккал
Новогодний салат tiktok.com_@kathycoooks

Новогодний салат tiktok.com_@kathycoooks

Рулетные салаты давно стали фаворитами домашних праздников. Они держат форму, легко нарезаются, красиво подаются и позволяют экспериментировать с начинками. Именно поэтому такие салаты одинаково уместно выглядят и на семейном ужине, и на праздничном столе, а о рецепте именно этого салата рассказали на странице kathycoooks.

Ингредиенты

крем-сыр
1 упаковка
яйца
5 шт.
ветчина
отварной картофель
2 шт.
морковь
1 шт.
кукуруза
3-4 ст. л
свежий огурец
1 шт.
майонез
соль

Приготовление

  1. На пищевую пленку слоями выложите натертые белки, затем желтки и тонкий слой майонеза.

  2. По желанию немного подсолите.

  3. В центре разместите слайсы ветчины.

  4. Далее добавьте кубики отварного картофеля, немного соли и майонеза.

  5. Следующий слой — морковь, кукуруза и свежий огурец.

  6. Снова слегка подсолите и добавьте майонез, но не перегружайте им блюдо.

  7. Аккуратно сверните салат с помощью пленки в плотный рулет, хорошо зафиксируйте и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

  8. Перед подачей покройте рулет слоем крем-сыра и украсьте огурцом, крошкой желтка или зеленью.

Этот салат невероятно нежный, яркий и праздничный — именно тот вариант, который хочется сохранить в любимых рецептах и возвращаться к нему снова и снова.

