Праздничный салат в форме рулета: рецепт оригинального блюда

Новогодний салат tiktok.com_@kathycoooks

Рулетные салаты давно стали фаворитами домашних праздников. Они держат форму, легко нарезаются, красиво подаются и позволяют экспериментировать с начинками. Именно поэтому такие салаты одинаково уместно выглядят и на семейном ужине, и на праздничном столе, а о рецепте именно этого салата рассказали на странице kathycoooks.

Ингредиенты крем-сыр 1 упаковка яйца 5 шт. ветчина отварной картофель 2 шт. морковь 1 шт. кукуруза 3-4 ст. л свежий огурец 1 шт. майонез соль

Приготовление

На пищевую пленку слоями выложите натертые белки, затем желтки и тонкий слой майонеза. По желанию немного подсолите. В центре разместите слайсы ветчины. Далее добавьте кубики отварного картофеля, немного соли и майонеза. Следующий слой — морковь, кукуруза и свежий огурец. Снова слегка подсолите и добавьте майонез, но не перегружайте им блюдо. Аккуратно сверните салат с помощью пленки в плотный рулет, хорошо зафиксируйте и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей покройте рулет слоем крем-сыра и украсьте огурцом, крошкой желтка или зеленью.

Этот салат невероятно нежный, яркий и праздничный — именно тот вариант, который хочется сохранить в любимых рецептах и возвращаться к нему снова и снова.