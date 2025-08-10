ТСН в социальных сетях

Как приготовить нежнейший фаршированный перец в томатном соусе: проверенный рецепт

Фаршированный перец — это настоящая классика украинской кухни, которая не теряет своей популярности уже десятилетиями. Блюдо одновременно простое, сытное и ароматное, поэтому прекрасно подходит как для ежедневного семейного обеда, так и для праздничного стола.

В этой статье мы расскажем, как правильно приготовить фаршированный перец в томатном соусе, чтобы блюдо получилось сочным, ароматным и незабываемо вкусным. Рецептом поделился автор популярного блога mil_alexx_pp.

Ингредиенты (на 5 порций)

Основная часть

  • Большой болгарский перец 5 шт.

  • Фарш (куриный, говяжий или ассорти) 700 г

  • Лук 120 г (примерно 1 шт.)

  • Морковь 120 г (1 шт.)

  • Рис 140 г

  • Масло

  • Соль

  • Черный перец

  • Хмели-сунели

Для соуса

  • Лук 120 г

  • Масло 1 ст. л

  • Томатный сок 1 л

  • Вода 50 мл

  • Соль

  • Сахар

Приготовление

  1. Рис отварите до полуготовности, но не переваривайте, ведь он дойдет в процессе тушения.

  2. Лук и морковь измельчите и обжарьте на растительном масле около 7 мин до золотистого цвета.

  3. Смешайте фарш с отварным рисом, овощной зажаркой, добавьте соль, перец и хмели-сунели.

  4. Хорошо вымешайте начинку руками до однородной текстуры.

  5. Аккуратно удалите семена и сердцевину, сохраните форму перчиков.

  6. Плотно начините каждый перец, но не переполняйте, чтобы рис имел место разбухнуть.

  7. На растительном масле обжарьте измельченный лук до мягкости.

  8. Добавьте сахар и соль.

  9. Влейте томатный сок и воду, доведите до кипения. Используйте натуральный томатный сок, а не томатную пасту или кетчуп.

  10. В большой кастрюле или сотейнике выложите фаршированные перцы вертикально.

  11. Залейте горячим томатным соусом, чтобы он покрыл перцы примерно на ¾.

  12. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-25 мин, пока перец не станет мягким, а все ингредиенты нежными и пропитанными ароматом.

Подача

Подавайте блюдо горячим, полейте дополнительной порцией соуса. К нему прекрасно подойдет сметана, свежая зелень или ломтик черного хлеба. А на следующий день, как и все блюда «с соусом», перец смакует еще лучше.

Советы

  • Вместо риса можно использовать гречку или булгур, вкус получится необычным и интересным.

  • В вегетарианской версии фарш можно заменить смесью грибов, риса и сыра.

  • Чтобы придать блюду легкий копченый оттенок добавьте в соус щепотку копченой паприки.

Фаршированный перец в томатном соусе — это настоящее блюдо из детства, которое каждая хозяйка может адаптировать на свой вкус. Ароматное, питательное, нежное, оно станет любимым не только в вашей семье, но и для праздничного стола и гостей.

