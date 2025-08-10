- Дата публикации
Как приготовить нежнейший фаршированный перец в томатном соусе: проверенный рецепт
Фаршированный перец — это настоящая классика украинской кухни, которая не теряет своей популярности уже десятилетиями. Блюдо одновременно простое, сытное и ароматное, поэтому прекрасно подходит как для ежедневного семейного обеда, так и для праздничного стола.
В этой статье мы расскажем, как правильно приготовить фаршированный перец в томатном соусе, чтобы блюдо получилось сочным, ароматным и незабываемо вкусным. Рецептом поделился автор популярного блога mil_alexx_pp.
Ингредиенты (на 5 порций)
Основная часть
Большой болгарский перец 5 шт.
Фарш (куриный, говяжий или ассорти) 700 г
Лук 120 г (примерно 1 шт.)
Морковь 120 г (1 шт.)
Рис 140 г
Масло
Соль
Черный перец
Хмели-сунели
Для соуса
Лук 120 г
Масло 1 ст. л
Томатный сок 1 л
Вода 50 мл
Соль
Сахар
Приготовление
Рис отварите до полуготовности, но не переваривайте, ведь он дойдет в процессе тушения.
Лук и морковь измельчите и обжарьте на растительном масле около 7 мин до золотистого цвета.
Смешайте фарш с отварным рисом, овощной зажаркой, добавьте соль, перец и хмели-сунели.
Хорошо вымешайте начинку руками до однородной текстуры.
Аккуратно удалите семена и сердцевину, сохраните форму перчиков.
Плотно начините каждый перец, но не переполняйте, чтобы рис имел место разбухнуть.
На растительном масле обжарьте измельченный лук до мягкости.
Добавьте сахар и соль.
Влейте томатный сок и воду, доведите до кипения. Используйте натуральный томатный сок, а не томатную пасту или кетчуп.
В большой кастрюле или сотейнике выложите фаршированные перцы вертикально.
Залейте горячим томатным соусом, чтобы он покрыл перцы примерно на ¾.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-25 мин, пока перец не станет мягким, а все ингредиенты нежными и пропитанными ароматом.
Подача
Подавайте блюдо горячим, полейте дополнительной порцией соуса. К нему прекрасно подойдет сметана, свежая зелень или ломтик черного хлеба. А на следующий день, как и все блюда «с соусом», перец смакует еще лучше.
Советы
Вместо риса можно использовать гречку или булгур, вкус получится необычным и интересным.
В вегетарианской версии фарш можно заменить смесью грибов, риса и сыра.
Чтобы придать блюду легкий копченый оттенок добавьте в соус щепотку копченой паприки.
Фаршированный перец в томатном соусе — это настоящее блюдо из детства, которое каждая хозяйка может адаптировать на свой вкус. Ароматное, питательное, нежное, оно станет любимым не только в вашей семье, но и для праздничного стола и гостей.