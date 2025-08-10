Как приготовить нежнейший фаршированный перец в томатном соусе: проверенный рецепт

Фаршированный перец / © Credits

В этой статье мы расскажем, как правильно приготовить фаршированный перец в томатном соусе, чтобы блюдо получилось сочным, ароматным и незабываемо вкусным. Рецептом поделился автор популярного блога mil_alexx_pp.

Ингредиенты (на 5 порций)

Основная часть

Большой болгарский перец 5 шт.

Фарш (куриный, говяжий или ассорти) 700 г

Лук 120 г (примерно 1 шт.)

Морковь 120 г (1 шт.)

Рис 140 г

Масло

Соль

Черный перец

Хмели-сунели

Для соуса

Лук 120 г

Масло 1 ст. л

Томатный сок 1 л

Вода 50 мл

Соль

Сахар

Приготовление

Рис отварите до полуготовности, но не переваривайте, ведь он дойдет в процессе тушения. Лук и морковь измельчите и обжарьте на растительном масле около 7 мин до золотистого цвета. Смешайте фарш с отварным рисом, овощной зажаркой, добавьте соль, перец и хмели-сунели. Хорошо вымешайте начинку руками до однородной текстуры. Аккуратно удалите семена и сердцевину, сохраните форму перчиков. Плотно начините каждый перец, но не переполняйте, чтобы рис имел место разбухнуть. На растительном масле обжарьте измельченный лук до мягкости. Добавьте сахар и соль. Влейте томатный сок и воду, доведите до кипения. Используйте натуральный томатный сок, а не томатную пасту или кетчуп. В большой кастрюле или сотейнике выложите фаршированные перцы вертикально. Залейте горячим томатным соусом, чтобы он покрыл перцы примерно на ¾. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-25 мин, пока перец не станет мягким, а все ингредиенты нежными и пропитанными ароматом.

Подача

Подавайте блюдо горячим, полейте дополнительной порцией соуса. К нему прекрасно подойдет сметана, свежая зелень или ломтик черного хлеба. А на следующий день, как и все блюда «с соусом», перец смакует еще лучше.

Советы

Вместо риса можно использовать гречку или булгур, вкус получится необычным и интересным.

В вегетарианской версии фарш можно заменить смесью грибов, риса и сыра.

Чтобы придать блюду легкий копченый оттенок добавьте в соус щепотку копченой паприки.

Фаршированный перец в томатном соусе — это настоящее блюдо из детства, которое каждая хозяйка может адаптировать на свой вкус. Ароматное, питательное, нежное, оно станет любимым не только в вашей семье, но и для праздничного стола и гостей.