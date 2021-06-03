Припущенный шпинат с лимоном и чесноком: рецепт от Евгения Клопотенко

Этот рецепт идеален своей простотой и вкусом.
Невероятно, но всего за 5 минут можно приготовить удивительно вкусную и полезную закуску или гарнир для мяса или рыбы. Припущенный шпинат с лимоном и чесноком – один из тех рецептов, которые нужно всегда держать на заметке. Тем более сейчас, когда рыночные прилавки начинают ломиться от зелени.
Ингредиенты:
- листья шпината - 250 г
- зубчик чеснока - 1 шт.
- сок половины лимона
- соль и перец - по вкусу
Приготовление:
Листья шпината хорошо промойте, дайте воде стечь, обрежьте толстые стебли. Чеснок почистите и порежьте тонкими пластинками.
На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте чеснок буквально одну минуте, добавьте листья шпината и припустите их, пока они не станут мягкими.
Добавьте сок лимона и тушите еще 1 минуту.
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