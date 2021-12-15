Пришло время праздничных рецептов: гусиная печень в молоке

Вы уже решили, чем порадуете близких на праздники? Если вы ищете интересные рецепты для праздничного стола, то можем предложить этот.
Гусиная печень — это деликатес, как ее ни приготовь. Особенно хорошо в приготовлении птичьих потрохов разбираются венгерские повара. Поэтому предлагаем вам рецепт гусиной печени в молоке по-венгерски.
Ингредиенты:
- печень одной большой или двух маленьких гусей
- гусиное сало
- молотый черный перец
- лук — 40 г
- гвоздика — 2 шт.
- молоко — 200 г
- соль
Приготовление:
Печень и сало (отдельно) вымачивают в холодной воде, промывают и сцеживают.
Сало мелко нарезают, половину кладут на дно кастрюли, на него кладут печень, в которую втыкают гвоздику, накрывают все второй половиной сала и заливают молоком.
Тушат все на умеренном огне с прикрытой крышкой. Когда молоко выпарится, осторожно вынимают печень, перекладывают в глубокую миску, солят, перчат.
Вытапливают жир из сала и заливают им печень. Затем все нужно хорошо охладить и подавать как закуску с гренками и, например, с луковым мармеладом.
Блюдо это не диетическое, но и праздники у нас случаются не так уж часто.
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