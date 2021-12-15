Пришло время праздничных рецептов: гусиная печень в молоке

Вы уже решили, чем порадуете близких на праздники? Если вы ищете интересные рецепты для праздничного стола, то можем предложить этот.

Гусиная печень — это деликатес, как ее ни приготовь. Особенно хорошо в приготовлении птичьих потрохов разбираются венгерские повара. Поэтому предлагаем вам рецепт гусиной печени в молоке по-венгерски.

Ингредиенты:

печень одной большой или двух маленьких гусей

гусиное сало

молотый черный перец

лук — 40 г

гвоздика — 2 шт.

молоко — 200 г

соль

Приготовление:

Печень и сало (отдельно) вымачивают в холодной воде, промывают и сцеживают.

Сало мелко нарезают, половину кладут на дно кастрюли, на него кладут печень, в которую втыкают гвоздику, накрывают все второй половиной сала и заливают молоком.

Тушат все на умеренном огне с прикрытой крышкой. Когда молоко выпарится, осторожно вынимают печень, перекладывают в глубокую миску, солят, перчат.

Вытапливают жир из сала и заливают им печень. Затем все нужно хорошо охладить и подавать как закуску с гренками и, например, с луковым мармеладом.

Блюдо это не диетическое, но и праздники у нас случаются не так уж часто.

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