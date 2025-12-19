Профитроли с авокадо-муссом и креветками: рецепт оригинальной закуски

Профитроли с авокадо муссом и креветками tiktok.com_@anastasiiacooking

Реклама

Именно такую версию предложили на странице Anastasiia Cooking — профитроли с нежным авокадо-муссом и сочными креветками. Это тот случай, когда блюдо имеет чрезвычайно эффектный вид и идеальный баланс текстур — хрустящая оболочка, кремовая начинка и ароматные морепродукты.

Ингредиенты

Профитроли

вода 250 мл

сливочное масло 100 г

мука 150 г

яйца 4-5 шт.

Авокадо-мусс

авокадо 1 шт.

крем-сыр 200 г

чеснок 2 зубчика

сок половины лимона

соль

перец

Креветки

свежие креветки 300 г

оливковое масло

чеснок 2 зубчика

соль

перец

Приготовление

Профитроли

Тесто заварите до появления тонкой пленки на дне кастрюли — это признак правильной текстуры Яйца введите по одному, быстро вымешивайте, чтобы масса оставалась глянцевой и однородной Готовое тесто должно медленно стекать с ложки V-образной лентой Профитроли отсадите на пергамент и выпекайте при 170°C в течение 15-20 мин, пока не станут золотистыми и воздушными.

Авокадо-мусс

Все ингредиенты взбейте в блендере до однородной, шелковистой текстуры. Мусс переложите в кондитерский мешок для аккуратного наполнения профитролей.

Креветки

Креветки быстро обжарьте с чесноком. Сначала ароматизируйте масло, затем добавьте креветки и готовьте их 5-7 мин до сочности.

Сбор и подача

У готовых профитролей срежьте верхушку, наполните их авокадо-муссом и сверху выложите теплые или охлажденные креветки. По желанию можно добавить микрозелень или каплю лимонного сока для свежести.

Эта закуска выглядит как из меню модного ресторана, но не требует сложных ингредиентов или профессионального оборудования. Она идеально подойдет для новогоднего стола, рождественского ужина или любого события, когда хочется удивить гостей.