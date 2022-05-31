Простое блюдо из молодой капусты: рецепт от Евгения Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает есть молодую капусту не только в салатах. В своем блоге в Instagram знаменитый украинский повар поделился простым и быстрым рецептом запеченной молодой капусты.

"Молодая капуста в салате - это, конечно, хорошо, но есть и другие способы ее есть. Запечь, например. Ничего более нежного и одновременно хрустящего ваш рот еще не видел. Кстати, в этом рецепте за соленость будут отвечать маринованные огурцы", - пишет Евгений.

К слову, ранее шеф-повар делился своими лайфхаками о том, чем можно заменить соль, с которой сейчас в Украине проблемы.

Но вернемся к рецепту. Там все очень просто.

"Берете молодую капусту, избавляетесь от верхних листиков и разрезаете головку на четверти. Выкладываете в форму разрезами вверх, поливаете маслом (у меня оливковое) и запекаете 25-30 минут при 180 градусах.

Тем временем готовите соус: смешиваете 200 г густого натурального йогурта с 1 ч. л. американской горчицы и 1 ч. л. французской горчицы в зернах. Потом, когда капуста запечется, дадите ей немного остыть, польете соусом и посыпаете нарезанными маринованными огурцами. Перец по вкусу", - пишет Евгении под постом с видео.

Ранее Клопотенко рассказывал и о том, как консервировать огурцы без соли. Для многих украинцев вопрос консервации сейчас стоит очень остро.

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