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Простой и быстрый салат из пекинской капусты

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Простой и быстрый салат из пекинской капусты

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На приготовление этого блюда вы потратите не более 10 минут.

После новогодних праздников хочется чего-то простого и быстрого, поэтому мы предлагаем вам приготовить вкусный салат из капусты, который станет отличным вариантом ужина для всей семьи или дополнением к гарниру.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская - 400 г
  • кукуруза консервированная - 1 банка
  • перец сладкий - 1 шт.
  • сыр - 70 г
  • петрушка - 1 пучок
  • перец черный молотый - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • оливковое масло

Приготовление

Мелко нарежьте капусту соломкой, почистите и нарежьте тонкими слайсами сладкий перец. Натрите на крупной терке твердый сыр, который вам нравится. Откройте банку консервированной кукурузы и слейте с нее воду. Также нарежьте пучок петрушки.

Теперь все ингредиенты смешайте в одной большой миске, заправьте салат оливковым маслом, добавьте специи по вкусу.

Приятного аппетита!

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