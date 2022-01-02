Простой и быстрый салат из пекинской капусты

На приготовление этого блюда вы потратите не более 10 минут.
После новогодних праздников хочется чего-то простого и быстрого, поэтому мы предлагаем вам приготовить вкусный салат из капусты, который станет отличным вариантом ужина для всей семьи или дополнением к гарниру.
Ингредиенты:
- капуста пекинская - 400 г
- кукуруза консервированная - 1 банка
- перец сладкий - 1 шт.
- сыр - 70 г
- петрушка - 1 пучок
- перец черный молотый - по вкусу
- соль - по вкусу
- оливковое масло
Приготовление
Мелко нарежьте капусту соломкой, почистите и нарежьте тонкими слайсами сладкий перец. Натрите на крупной терке твердый сыр, который вам нравится. Откройте банку консервированной кукурузы и слейте с нее воду. Также нарежьте пучок петрушки.
Теперь все ингредиенты смешайте в одной большой миске, заправьте салат оливковым маслом, добавьте специи по вкусу.
Приятного аппетита!
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