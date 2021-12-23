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Простой новогодний салат "Белочка"

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Простой новогодний салат "Белочка"

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Это один из самых простых салатов, который только можно придумать.

"Белочку", или, как его еще иногда называют, "еврейский", также часто используют как закуску и мажут на тосты, крекеры, ароматные булочки и начиняют им хрустящие корзинки, но также подают и самостоятельно. Способов приготовления салата есть два - с плавленым сыром и твердым.

Ингредиенты:

  • 3 отварных яйца
  • 100 г твердого сыра (или 3 плавленых сырка)
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г майонеза
  • 2 щепотки соли
  • молотый перец по вкусу

Приготовление:

1. На среднюю или крупную терку натрите сыр. Перед тем как это делать, сыр нужно хорошо охладить.

2. На мелкую терку натрите чеснок. Если есть чеснокодавка, воспользуйтесь ею.

3. Отварите яйца, очистите и тоже натрите на терке.

4. Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте. Салат готов. Подавая, посыпьте твердым сыром или украсьте разрезанным яйцом.

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