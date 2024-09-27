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Пряная морковь, запеченная в духовке: рецепт легкого и полезного гарнира

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
336
Время на прочтение
1 мин
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Пряная морковь, запеченная в духовке: рецепт легкого и полезного гарнира

Пряная морковь запеченная в духовке / Фото: Credits

Пряная морковь - простое овощное блюдо, которое может быть в качестве самостоятельной закуски или как легкий гарнир к мясу и птице.

Запеките ее в духовке  с медом, лимонным соком, оливковым маслом, чесноком и приправами.

Ингредиенты

морковь
6 шт.
мед
1 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
оливковое масло
4 ст. л.
чеснок
1 зубчик
молотый кориандр
перец "Чили"
соль
  1. Морковь очистите и нарежьте крупными продолговатыми брусочками. Добавьте к моркови две столовые ложки оливкового масла, кориандр, перец «Чили» и соль. Перемешайте.
  2. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут.
  3. В миске смешайте остальное оливковое масло, лимонный сок, мед, чеснок, выдавленный через пресс, и заправьте готовую морковь.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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