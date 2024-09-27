Пряная морковь, запеченная в духовке: рецепт легкого и полезного гарнира

Пряная морковь - простое овощное блюдо, которое может быть в качестве самостоятельной закуски или как легкий гарнир к мясу и птице.
Запеките ее в духовке с медом, лимонным соком, оливковым маслом, чесноком и приправами.
Ингредиенты
- морковь
- 6 шт.
- мед
- 1 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- молотый кориандр
- перец "Чили"
- соль
- Морковь очистите и нарежьте крупными продолговатыми брусочками. Добавьте к моркови две столовые ложки оливкового масла, кориандр, перец «Чили» и соль. Перемешайте.
- Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут.
- В миске смешайте остальное оливковое масло, лимонный сок, мед, чеснок, выдавленный через пресс, и заправьте готовую морковь.
Советы:
- Приправы используйте по своему вкусу.
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