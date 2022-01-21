Пряничные человечки из медового теста

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился рецептом быстрого теста для медовых коржей.

Из такого теста можно вырезать пряничных человечки или пряники любой формы. Это тесто подходит для приготовления тортов в виде цифр.

Ингредиенты:

2 яйца

400 г пшеничной муки

150 г сахара

100 г сливочного масла

80 г ароматного меда

1 ч. л. соды

щепотка соли

Приготовление:

1. В кастрюлю закладываем сахар, мед и яйца. Перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Добавляем масло и ставим емкость на плиту. Держим на среднем огне и постоянно перемешиваем, чтобы мед не пристал ко дну и не начал подгорать. Когда масло растает, а на поверхности появятся большие пузыри, убираем кастрюльку из огня.

2. Добавляем соду. При взаимодействии соды с медом масса увеличится в объеме, но когда сода полностью погасится, она снова опадет. Поэтому предварительно берите большую емкость.

3. Охлаждаем массу в ледяной воде до комнатной температуры. Я использую шоковое охлаждение, чтобы долго не ждать. Так масло быстрее ухватится и можно будет замешивать тесто.

4. В кастрюльку с жидкими ингредиентами добавляем часть муки и хорошо перемешиваем. Затем выкладываем тесто на рабочую поверхность и вмешиваем остатки муки. Тесто может немного прилипать к рукам, но муку лучше не добавлять, чтобы пряники получились легкими и воздушными.

5. Готовое тесто заматываем пищевой пленкой и выдерживаем в холодильнике не менее часа, а лучше оставить его в холоде на несколько часов. За это время масло застынет и тесто станет жестче, так его проще будет раскатать и сформировать пряники.

6. Затвердевшее тесто выкладываем на присыпанный мукой стол. Раскатываем в пласт толщиной примерно 5 мм. Вырезаем коржи любой формы.

7. Перекладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем до золотистого цвета при температуре 180 °C в режиме без конвекции. Время выпекания – не более 15 минут. Ориентируйтесь на духовку и цвет пряников.

8. Готовые пряники можно украсить по своему усмотрению. Пряничных человечков я украшаю растопленным белым шоколадом. На всю партию ушло около 50 г шоколада.

Для этого шоколад растапливаем на водяной бане и переливаем в кондитерский мешок. Делаем в мешке небольшое отверстие, чтобы шоколад вытекал не слишком быстро, и рисуем узоры. Если шоколад слишком горячий и жидкий, оставьте его ненадолго, чтобы он немного остыл, так наносить узор будет проще. Готовые коржи оставляем примерно на час.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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