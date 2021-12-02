Пряничный домик от королевских поваров: рецепт и инструкции по декорированию

Пряничный домик от королевских поваров: рецепт и инструкции по декорированию

Этот традиционный праздничный пряник украсит ваш дом, а его приготовление может стать отличным развлечением для всей семьи.

В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика. Вот вся информация, которая может вам понадобиться, чтобы сделать его своими руками.

Тесто для пряников

Ингредиенты:

1 кг - простая сильная мука

14 г - сода пищевая

28 г - молотый имбирь

14 г - молотая корица

355 г - сливочное масло, несоленое

500 г - коричневый сахар

140 г - яйца

175 г - золотой сироп

Приготовление:

1. Смешайте муку и специи.

2. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте перемешивать до образования крошки.

3. Добавьте сахар и быстро перемешайте.

4. Затем добавьте яйца и сироп и перемешайте до образования теста.

5. Разделите на две половинки, вымесите вручную и разровняйте.

6. Укутайте и охладите в течение нескольких часов. Потом раскатайте примерно до 5 мм - для частей дома, и до 3 мм - для небольших декоративных деталей

7. Вырежьте формы пряничных домиков по шаблону.

8. Выложите на противни и снова охладите перед выпеканием.

9. При работе с окнами раздавите леденцы и положите в вырезанные места.

Как выпекать:

Духовку разогрейте до 165 градусов. Выпекать стоит с вентилятором.

Дом - 18 минут.

Мелкие детали - 12 минут.

Королевская глазурь

Ингредиенты:

1,5 кг - сахарная пудра

200 г - яичный белок

50 г - лимонный сок

Приготовление:

1. Просейте сахарную пудру и смешайте с яичным белком и лимонным соком вручную, прежде чем поместить в миксер.

2. Взбивайте смесь на низкой скорости около 2 минут, затем соскребите по бокам и хорошенько взбейте еще раз.

3. Продолжайте перемешивание на низкой скорости приблизительно еще 5 минут, пока не будет достигнута плотная пиковая кремовая консистенция.

4. Для отделки трубопроводов необходимо разбавить глазурь небольшим количеством воды.

5. Для сборки пряничного домика используйте твердую глазурь.

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