Пряничный домик от королевских поваров: рецепт и инструкции по декорированию

Этот традиционный праздничный пряник украсит ваш дом, а его приготовление может стать отличным развлечением для всей семьи.
В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика. Вот вся информация, которая может вам понадобиться, чтобы сделать его своими руками.
Тесто для пряников
Ингредиенты:
- 1 кг - простая сильная мука
- 14 г - сода пищевая
- 28 г - молотый имбирь
- 14 г - молотая корица
- 355 г - сливочное масло, несоленое
- 500 г - коричневый сахар
- 140 г - яйца
- 175 г - золотой сироп
Приготовление:
1. Смешайте муку и специи.
2. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте перемешивать до образования крошки.
3. Добавьте сахар и быстро перемешайте.
4. Затем добавьте яйца и сироп и перемешайте до образования теста.
5. Разделите на две половинки, вымесите вручную и разровняйте.
6. Укутайте и охладите в течение нескольких часов. Потом раскатайте примерно до 5 мм - для частей дома, и до 3 мм - для небольших декоративных деталей
7. Вырежьте формы пряничных домиков по шаблону.
8. Выложите на противни и снова охладите перед выпеканием.
9. При работе с окнами раздавите леденцы и положите в вырезанные места.
Как выпекать:
Духовку разогрейте до 165 градусов. Выпекать стоит с вентилятором.
Дом - 18 минут.
Мелкие детали - 12 минут.
Королевская глазурь
Ингредиенты:
- 1,5 кг - сахарная пудра
- 200 г - яичный белок
- 50 г - лимонный сок
Приготовление:
1. Просейте сахарную пудру и смешайте с яичным белком и лимонным соком вручную, прежде чем поместить в миксер.
2. Взбивайте смесь на низкой скорости около 2 минут, затем соскребите по бокам и хорошенько взбейте еще раз.
3. Продолжайте перемешивание на низкой скорости приблизительно еще 5 минут, пока не будет достигнута плотная пиковая кремовая консистенция.
4. Для отделки трубопроводов необходимо разбавить глазурь небольшим количеством воды.
5. Для сборки пряничного домика используйте твердую глазурь.
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