Пряничный домик от королевских поваров: рецепт и инструкции по декорированию

Сделать такой домик самостоятельно совсем не трудно, особенно если следовать этой подробной инструкции.
В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика.
Тесто для пряников
Ингредиенты:
- 1 кг - муки
- 14 г - соды
- 28 г - молотый имбирь
- 14 г - молотая корица
- 355 г - сливочное масло
- 500 г - коричневый сахар
- 140 г - яйцо
- 175 г - золотой сироп
Приготовление:
1. Смешайте муку, соду и специи.
2. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте перемешивать, пока не получите крошку.
3. Добавьте сахар и быстро перемешайте.
4. Затем добавьте яйца и сироп и перемешайте до образования теста.
5. Разделите на 2 части, перемешайте руками и разровняйте.
6. Заверните в пищевую пленку и охладите в течение нескольких часов. Раскатайте тесто толщиной 5 мм для частей дома? и около 3 мм для небольших декоративных деталей
7. Вырежьте формы пряничных домиков по шаблону (скачать шаблон вы можете на королевском сайте или нарисовать свой)
8. Выложите элементы дома на противни и снова охладите перед выпеканием.
9. Для окон положите в вырезанные места подробленные леденцы. Во время выпечки они растанут.
Выпекание
Духовой шкаф с вентилятором разогрейте до 165 градусов
- 18+ выпекайте дом
- 12+ минут выпекайте мелкие детали
Королевская глазурь
Ингредиенты:
- 1,5 кг - сахарная пудра
- 200 г - яичный белок
- 50 г - лимонный сок
Приготовление:
1. Просейте сахарную пудру и смешайте с яичным белком и лимонным соком вручную перед тем, как поместить в миксер.
2. Взбейте вместе на малой скорости около 2 минут, затем соскребите по бокам и хорошенько взбейте еще раз.
3. Продолжайте перемешивание на низкой скорости приблизительно еще 5 минут, пока глазурь не станет пиковой кремовой консистенции.
4. Для отделки трубопроводов необходимо разбавить глазурь небольшим количеством воды.
5. Для сборки пряничного домика используйте твердую глазурь.
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