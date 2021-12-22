Пряничный домик от королевских поваров: рецепт и инструкции по декорированию

Пряничный домик от королевских поваров: рецепт и инструкции по декорированию

Сделать такой домик самостоятельно совсем не трудно, особенно если следовать этой подробной инструкции.

В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика.

Тесто для пряников

Ингредиенты:

1 кг - муки

14 г - соды

28 г - молотый имбирь

14 г - молотая корица

355 г - сливочное масло

500 г - коричневый сахар

140 г - яйцо

175 г - золотой сироп

Приготовление:

1. Смешайте муку, соду и специи.

2. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте перемешивать, пока не получите крошку.

3. Добавьте сахар и быстро перемешайте.

4. Затем добавьте яйца и сироп и перемешайте до образования теста.

5. Разделите на 2 части, перемешайте руками и разровняйте.

6. Заверните в пищевую пленку и охладите в течение нескольких часов. Раскатайте тесто толщиной 5 мм для частей дома? и около 3 мм для небольших декоративных деталей

7. Вырежьте формы пряничных домиков по шаблону (скачать шаблон вы можете на королевском сайте или нарисовать свой)

8. Выложите элементы дома на противни и снова охладите перед выпеканием.

9. Для окон положите в вырезанные места подробленные леденцы. Во время выпечки они растанут.

Выпекание

Духовой шкаф с вентилятором разогрейте до 165 градусов

18+ выпекайте дом

12+ минут выпекайте мелкие детали

Королевская глазурь

Ингредиенты:

1,5 кг - сахарная пудра

200 г - яичный белок

50 г - лимонный сок

Приготовление:

1. Просейте сахарную пудру и смешайте с яичным белком и лимонным соком вручную перед тем, как поместить в миксер.

2. Взбейте вместе на малой скорости около 2 минут, затем соскребите по бокам и хорошенько взбейте еще раз.

3. Продолжайте перемешивание на низкой скорости приблизительно еще 5 минут, пока глазурь не станет пиковой кремовой консистенции.

4. Для отделки трубопроводов необходимо разбавить глазурь небольшим количеством воды.

5. Для сборки пряничного домика используйте твердую глазурь.

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