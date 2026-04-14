Пряники молочные: рецепт выпечки, которая долго остается свежей

Молочные пряники готовятся из простых и недорогих продуктов. Сладкая, белковая глазурь отлично дополняет выпечку, и долгое время, она не теряют свою свежесть, и остается мягкой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Пряники молочные / © Credits

Пряники выходят у всех и понравятся всей семье.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 4 стакана;

  • молоко — 250 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сахар — 200 гр;

  • масло сливочное — 40 гр;

  • масло растительное — 60 мл;

  • крахмал — 1 ст л;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • ванильный сахар — 10 гр;

  • соль — щепотка.

Глазурь:

  • яйца куриные — 2 белка;

  • сахарная пудра — 1 стакан;

  • лимонный сок — 0,5 ч л.

Приготовление:

  1. В горячее молоко выложите масло сливочное, масло растительное, сахар, соль перемешайте и слегка остудите.

  2. Добавьте яйца, ванильный сахар, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и крахмал.

  3. Замесите мягкое, слегка липкое к рукам тесто (по мере замешивания оно станет более эластичным). Дайте ему настояться 10 минут.

  4. Выложите тесто на слегка присыпанную, рабочую поверхность, раскатайте в пласт толщиной один сантиметр и вырежьте кружочки.

  5. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой на расстоянии друг от друга.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-18 минут. Остудите.

Глазурь

  1. В миске соедините белок, сахарную пудру, взбейте миксером до пышной пены, влейте лимонный сок и еще немного взбейте массу.

  2. Готовые пряники обмакните в глазурь, переложите на решетку или пергаментную бумагу до застывания глазури.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

  • Крахмал используйте любой: картофельный или кукурузный.

