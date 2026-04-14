Пряники молочные: рецепт выпечки, которая долго остается свежей
Молочные пряники готовятся из простых и недорогих продуктов. Сладкая, белковая глазурь отлично дополняет выпечку, и долгое время, она не теряют свою свежесть, и остается мягкой.
Пряники выходят у всех и понравятся всей семье.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 4 стакана;
молоко — 250 гр;
яйца куриные — 2 шт;
сахар — 200 гр;
масло сливочное — 40 гр;
масло растительное — 60 мл;
крахмал — 1 ст л;
разрыхлитель — 1 ч л;
ванильный сахар — 10 гр;
соль — щепотка.
Глазурь:
яйца куриные — 2 белка;
сахарная пудра — 1 стакан;
лимонный сок — 0,5 ч л.
Приготовление:
В горячее молоко выложите масло сливочное, масло растительное, сахар, соль перемешайте и слегка остудите.
Добавьте яйца, ванильный сахар, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и крахмал.
Замесите мягкое, слегка липкое к рукам тесто (по мере замешивания оно станет более эластичным). Дайте ему настояться 10 минут.
Выложите тесто на слегка присыпанную, рабочую поверхность, раскатайте в пласт толщиной один сантиметр и вырежьте кружочки.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-18 минут. Остудите.
Глазурь
В миске соедините белок, сахарную пудру, взбейте миксером до пышной пены, влейте лимонный сок и еще немного взбейте массу.
Готовые пряники обмакните в глазурь, переложите на решетку или пергаментную бумагу до застывания глазури.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.
Крахмал используйте любой: картофельный или кукурузный.