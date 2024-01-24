Пряный медовый олд фешен: необычный рецепт легендарного коктейля

Сироп из пряного розмарина и меда, смешанный с согревающим бурбоном, лимоном и апельсином - вот рецепт коктейля, который идеально подходит для холодных вечеров и прост в изготовлении. Просто смешайте все вместе, чтобы получить идеально подслащенный, пряный и очень вкусный коктейль.

Ингредиенты мед 170 г розмарин 4 веточки корица 2 палочки стручки кардамона 2 ст. л. имбирь 2 см цедра 1 апельсина ванильный экстракт 1 ч. л. бурбон 4 ст. л. лимонный сока 2 ст. л. апельсиновый или мандариновый сок 2 ст. л. ангостура несколько капель

1. Приготовьте пряно-медовый сироп. В средней кастрюле доведите до кипения на сильном огне 1/2 стакана воды, мед, розмарин, корицу, кардамон и имбирь. Прокипятите 2-3 минуты, затем снимите с огня. Добавьте цедру апельсина и ваниль. Дайте остыть. Этого сиропа хватит примерно на 6 напитков.( на один коктейль 2-3 ст. л. )

2. В шейкере смешайте 2–3 столовые ложки медового сиропа, бурбон, лимонный сок, апельсиновый сок и ангостуру. Добавьте лед и встряхните. Процедите в стакан. При желании украсьте долькой апельсина и розмарином.

Читайте также: