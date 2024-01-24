Пряный медовый олд фешен: необычный рецепт легендарного коктейля

Сироп из пряного розмарина и меда, смешанный с согревающим бурбоном, лимоном и апельсином - вот рецепт коктейля, который идеально подходит для холодных вечеров и прост в изготовлении. Просто смешайте все вместе, чтобы получить идеально подслащенный, пряный и очень вкусный коктейль.
Ингредиенты
- мед
- 170 г
- розмарин
- 4 веточки
- корица
- 2 палочки
- стручки кардамона
- 2 ст. л.
- имбирь
- 2 см
- цедра 1 апельсина
- ванильный экстракт
- 1 ч. л.
- бурбон
- 4 ст. л.
- лимонный сока
- 2 ст. л.
- апельсиновый или мандариновый сок
- 2 ст. л.
- ангостура
- несколько капель
1. Приготовьте пряно-медовый сироп. В средней кастрюле доведите до кипения на сильном огне 1/2 стакана воды, мед, розмарин, корицу, кардамон и имбирь. Прокипятите 2-3 минуты, затем снимите с огня. Добавьте цедру апельсина и ваниль. Дайте остыть. Этого сиропа хватит примерно на 6 напитков.( на один коктейль 2-3 ст. л. )
2. В шейкере смешайте 2–3 столовые ложки медового сиропа, бурбон, лимонный сок, апельсиновый сок и ангостуру. Добавьте лед и встряхните. Процедите в стакан. При желании украсьте долькой апельсина и розмарином.
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