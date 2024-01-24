Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пряный медовый олд фешен: необычный рецепт легендарного коктейля

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
208 ккал
Дата публикации
Просмотры
95
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Пряный медовый олд фешен: необычный рецепт легендарного коктейля

Пряный медовый олд фешен / Фото: Credits

Сироп из пряного розмарина и меда, смешанный с согревающим бурбоном, лимоном и апельсином - вот рецепт коктейля, который идеально подходит для холодных вечеров и прост в изготовлении. Просто смешайте все вместе, чтобы получить идеально подслащенный, пряный и очень вкусный коктейль.

Ингредиенты

мед
170 г
розмарин
4 веточки
корица
2 палочки
стручки кардамона
2 ст. л.
имбирь
2 см
цедра 1 апельсина
ванильный экстракт
1 ч. л.
бурбон
4 ст. л.
лимонный сока
2 ст. л.
апельсиновый или мандариновый сок
2 ст. л.
ангостура
несколько капель

1. Приготовьте пряно-медовый сироп. В средней кастрюле доведите до кипения на сильном огне 1/2 стакана воды, мед, розмарин, корицу, кардамон и имбирь. Прокипятите 2-3 минуты, затем снимите с огня. Добавьте цедру апельсина и ваниль. Дайте остыть. Этого сиропа хватит примерно на 6 напитков.( на один коктейль 2-3 ст. л. )
2. В шейкере смешайте 2–3 столовые ложки медового сиропа, бурбон, лимонный сок, апельсиновый сок и ангостуру. Добавьте лед и встряхните. Процедите в стакан. При желании украсьте долькой апельсина и розмарином.

Читайте также:

Невероятные картофельно-сырные ньокки! Простой рецепт итальянских галушек – Рецепты "Сниданка с 1+1"

Невероятные картофельно-сырные ньокки! Простой рецепт итальянских галушек – Рецепты "Сниданка с 1+1"

Похожие темы:

Следующая публикация