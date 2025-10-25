ТСН в социальных сетях

Пряный тыквенный пирог с нотками латте: осенний рецепт уютной выпечки

Осень — это не только шарфы, дожди и прогулки среди золотых листьев. Это еще и сезон, когда тыква превращается в главного героя на нашей кухне.

Пряный тыквенный пирог с нотками латте с пряностями

Пряный тыквенный пирог с нотками латте с пряностями / © Associated Press

И если вам нравится сочетание кофе и тыквы, то приготовьтесь, этот тыквенный пирог с пряностями и кремом из сливочного сыра станет вашим любимым десертом сезона. О рецепте рассказали на странице jennieeeeeg, где он уже собрал сотни тысяч просмотров. И это неудивительно, ведь сочетание нежного тыквенного бисквита, ароматной кофейной пропитки и крема, который буквально тает во рту — это идеальный осенний десерт.

Ингредиенты

Тесто

  • пшеничная мука 280 г

  • смесь специй для тыквенного пирога (корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь) 1 ст. л

  • разрыхлитель 1,5 ч. л

  • сода ¼ ч. л

  • соль ½ ч. л

  • сливочное масло 140 г

  • сахар 200 г

  • яйца 2 шт.

  • ванильный экстракт 1 ч. л

  • пахта 120 мл

  • тыквенное пюре 240 г

Кофейно-кленовая пропитка

  • эспрессо или крепкий кофе 60 мл

  • молоко 80 мл

  • кленовый сироп 150 г

  • специи для тыквенного пирога ¼ ч. л

  • ванильный экстракт 1 ч. л

Крем из сливочного сыра

  • сливочное масло 150 г

  • холодный сливочный сыр 226 г

  • сахарная пудра 200 г

  • ванильный экстракт 1,5 ч. л

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175°C. Застелите форму пергаментом.

  2. Смешайте сухие ингредиенты: муку, специи, разрыхлитель, соду и соль.

  3. В отдельной миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышности.

  4. Добавьте по одному яйцу, затем ваниль, пахту и тыквенное пюре. Не пугайтесь, если тесто имеет немного «странный» вид, когда вы добавите сухие ингредиенты, все станет идеально однородным.

  5. Соедините две смеси, выложите тесто в форму и выпекайте 35 мин.

  6. Дайте остыть, затем равномерно полейте пропиткой из кофе, молока и кленового сиропа.

  7. Для крема взбейте сливочное масло до пышной консистенции, добавьте холодный сливочный сыр, сахарную пудру и ваниль. Взбивайте до глянцевой, густой массы.

  8. Если хотите более легкую текстуру, просто оставьте крем в холодильнике на 10-15 мин перед нанесением.

  9. Нанесите крем на охлажденный пирог, украсьте сверху щепоткой корицы, орешками или сухими лепестками съедобных цветов и наслаждайтесь.

Советы

  • Тыквенное пюре можно сделать самостоятельно, просто запеките кусочки тыквы в духовке до мягкости и взбейте в блендере.

  • Если нет пахты, замените ее смесью молока и нескольких капель лимонного сока.

  • Храните пирог в холодильнике до 4 дней, он становится даже вкуснее на следующий день.

Этот пряный тыквенный пирог — не просто десерт, это аромат осени, уют выходного дня и идеальное дополнение к вашей чашке кофе или чая. Он объединяет все, за что мы любим этот сезон, корицу, тыкву, кофе, крем и немного магии. Попробуйте приготовить и вы поймете, почему пользователи TikTok так в него влюбились.

