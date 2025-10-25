Пряный тыквенный пирог с нотками латте: осенний рецепт уютной выпечки

Пряный тыквенный пирог с нотками латте с пряностями / © Associated Press

Реклама

И если вам нравится сочетание кофе и тыквы, то приготовьтесь, этот тыквенный пирог с пряностями и кремом из сливочного сыра станет вашим любимым десертом сезона. О рецепте рассказали на странице jennieeeeeg, где он уже собрал сотни тысяч просмотров. И это неудивительно, ведь сочетание нежного тыквенного бисквита, ароматной кофейной пропитки и крема, который буквально тает во рту — это идеальный осенний десерт.

Ингредиенты

Тесто

пшеничная мука 280 г

смесь специй для тыквенного пирога (корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь) 1 ст. л

разрыхлитель 1,5 ч. л

сода ¼ ч. л

соль ½ ч. л

сливочное масло 140 г

сахар 200 г

яйца 2 шт.

ванильный экстракт 1 ч. л

пахта 120 мл

тыквенное пюре 240 г

Кофейно-кленовая пропитка

эспрессо или крепкий кофе 60 мл

молоко 80 мл

кленовый сироп 150 г

специи для тыквенного пирога ¼ ч. л

ванильный экстракт 1 ч. л

Крем из сливочного сыра

сливочное масло 150 г

холодный сливочный сыр 226 г

сахарная пудра 200 г

ванильный экстракт 1,5 ч. л

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. Застелите форму пергаментом. Смешайте сухие ингредиенты: муку, специи, разрыхлитель, соду и соль. В отдельной миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте по одному яйцу, затем ваниль, пахту и тыквенное пюре. Не пугайтесь, если тесто имеет немного «странный» вид, когда вы добавите сухие ингредиенты, все станет идеально однородным. Соедините две смеси, выложите тесто в форму и выпекайте 35 мин. Дайте остыть, затем равномерно полейте пропиткой из кофе, молока и кленового сиропа. Для крема взбейте сливочное масло до пышной консистенции, добавьте холодный сливочный сыр, сахарную пудру и ваниль. Взбивайте до глянцевой, густой массы. Если хотите более легкую текстуру, просто оставьте крем в холодильнике на 10-15 мин перед нанесением. Нанесите крем на охлажденный пирог, украсьте сверху щепоткой корицы, орешками или сухими лепестками съедобных цветов и наслаждайтесь.

Советы

Тыквенное пюре можно сделать самостоятельно, просто запеките кусочки тыквы в духовке до мягкости и взбейте в блендере.

Если нет пахты, замените ее смесью молока и нескольких капель лимонного сока.

Храните пирог в холодильнике до 4 дней, он становится даже вкуснее на следующий день.

Этот пряный тыквенный пирог — не просто десерт, это аромат осени, уют выходного дня и идеальное дополнение к вашей чашке кофе или чая. Он объединяет все, за что мы любим этот сезон, корицу, тыкву, кофе, крем и немного магии. Попробуйте приготовить и вы поймете, почему пользователи TikTok так в него влюбились.