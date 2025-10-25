- Дата публикации
Пряный тыквенный пирог с нотками латте: осенний рецепт уютной выпечки
Осень — это не только шарфы, дожди и прогулки среди золотых листьев. Это еще и сезон, когда тыква превращается в главного героя на нашей кухне.
И если вам нравится сочетание кофе и тыквы, то приготовьтесь, этот тыквенный пирог с пряностями и кремом из сливочного сыра станет вашим любимым десертом сезона. О рецепте рассказали на странице jennieeeeeg, где он уже собрал сотни тысяч просмотров. И это неудивительно, ведь сочетание нежного тыквенного бисквита, ароматной кофейной пропитки и крема, который буквально тает во рту — это идеальный осенний десерт.
Ингредиенты
Тесто
пшеничная мука 280 г
смесь специй для тыквенного пирога (корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь) 1 ст. л
разрыхлитель 1,5 ч. л
сода ¼ ч. л
соль ½ ч. л
сливочное масло 140 г
сахар 200 г
яйца 2 шт.
ванильный экстракт 1 ч. л
пахта 120 мл
тыквенное пюре 240 г
Кофейно-кленовая пропитка
эспрессо или крепкий кофе 60 мл
молоко 80 мл
кленовый сироп 150 г
специи для тыквенного пирога ¼ ч. л
ванильный экстракт 1 ч. л
Крем из сливочного сыра
сливочное масло 150 г
холодный сливочный сыр 226 г
сахарная пудра 200 г
ванильный экстракт 1,5 ч. л
Приготовление
Разогрейте духовку до 175°C. Застелите форму пергаментом.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, специи, разрыхлитель, соду и соль.
В отдельной миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышности.
Добавьте по одному яйцу, затем ваниль, пахту и тыквенное пюре. Не пугайтесь, если тесто имеет немного «странный» вид, когда вы добавите сухие ингредиенты, все станет идеально однородным.
Соедините две смеси, выложите тесто в форму и выпекайте 35 мин.
Дайте остыть, затем равномерно полейте пропиткой из кофе, молока и кленового сиропа.
Для крема взбейте сливочное масло до пышной консистенции, добавьте холодный сливочный сыр, сахарную пудру и ваниль. Взбивайте до глянцевой, густой массы.
Если хотите более легкую текстуру, просто оставьте крем в холодильнике на 10-15 мин перед нанесением.
Нанесите крем на охлажденный пирог, украсьте сверху щепоткой корицы, орешками или сухими лепестками съедобных цветов и наслаждайтесь.
Советы
Тыквенное пюре можно сделать самостоятельно, просто запеките кусочки тыквы в духовке до мягкости и взбейте в блендере.
Если нет пахты, замените ее смесью молока и нескольких капель лимонного сока.
Храните пирог в холодильнике до 4 дней, он становится даже вкуснее на следующий день.
Этот пряный тыквенный пирог — не просто десерт, это аромат осени, уют выходного дня и идеальное дополнение к вашей чашке кофе или чая. Он объединяет все, за что мы любим этот сезон, корицу, тыкву, кофе, крем и немного магии. Попробуйте приготовить и вы поймете, почему пользователи TikTok так в него влюбились.