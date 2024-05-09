Пшенная каша на молоке, запеченная в духовке: рецепт полезного завтрака

Пшенная каша готовится очень просто – крупу промойте, выложите в форму, добавьте сахар, соль, сливочное масло и поставьте в духовку. Каша получается нежной со сливочным вкусом.
Ингредиенты
- пшено
- 200 г
- молоко 2,5%
- 1 л
- масло сливочное
- 80 г
- сахар
- 4 ст. л.
- соль
- Пшено промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Выложите ее в форму для запекания. Посыпьте сахаром, солью и тонкой струйкой залейте холодным молоком. Наверх выложите кусочки сливочного масла.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа.
Советы:
- Сахар добавляйте по вкусу.
- Форма не должна быть заполнена до краев.
- Можете добавить в кашу изюм или цукаты
Читайте также:
- Как приготовить воздушные пончики
- Булгур с грибами: очень быстрый рецепт
- Рецепт картофельной запеканки с грибами