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Пшенная каша на молоке, запеченная в духовке: рецепт полезного завтрака

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
101 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
1 мин
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Пшенная каша на молоке, запеченная в духовке: рецепт полезного завтрака

Пшенная каша на молоке запеченная в духовке / Фото: Credits

Пшенная каша готовится очень просто – крупу промойте, выложите в форму, добавьте сахар, соль, сливочное масло и поставьте в духовку. Каша получается нежной со сливочным вкусом.

Ингредиенты

пшено
200 г
молоко 2,5%
1 л
масло сливочное
80 г
сахар
4 ст. л.
соль
  1. Пшено промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Выложите ее в форму для запекания. Посыпьте сахаром, солью и тонкой струйкой залейте холодным молоком. Наверх выложите кусочки сливочного масла.
  2. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа.

Советы:

  • Сахар добавляйте по вкусу.
  • Форма не должна быть заполнена до краев.
  • Можете добавить в кашу изюм или цукаты

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